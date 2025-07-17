Блогер-миллионер сбросил сына в озеро со скалы: видео взорвало сеть

Блогер-миллионер сбросил сына в озеро со скалы / © people.com

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Гарретт Джи, основатель популярного тревел-блога The Bucket List Family, оказался в центре скандала после того, как опубликовал видео, где он сбрасывает своего семилетнего сына Калихана со скалы в озеро.

Ролик, выложенный в Instagram 13 июля, собрал более 3,5 миллионов просмотров и разделил интернет-сообщество.

На видео, снятом над живописным озером Пауэлл в США, видно, как Гарретт Джи стоит на высокой скале вместе с сыном. прыгает вслед за сыном.

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В сообщении к видео Гарретт Джи объяснил, что такой экстремальный подход к воспитанию не является универсальным советом и подходит не всем детям. Он подчеркнул, что безопасность была самым высоким приоритетом, и они избрали безопасную высоту, чтобы избежать риска удара о скалу. По словам блогера, сын сам согласился на скачок, несмотря на чувство страха. «Каждый ребенок уникален, и подход к воспитанию должен быть индивидуальным», — добавил он.

Реакция зрителей: от восхищения к осуждению

Реакция аудитории оказалась очень неоднозначной. Часть пользователей резко раскритиковала действия отца, считая, что ребенок был напуган и не готов к такому экстремальному опыту. Они обвиняли его в рисковании жизнью и эмоциональным состоянием сына.

Другие комментаторы поддержали Гарретта, назвав его метод «экстремальным доверием» и примером того, как родители могут помогать детям преодолевать страхи. Джи уточнил в комментариях, что у сына был выбор и сознательно принял решение, хотя это был сложный момент как для ребенка, так и для него самого.

Семья Джи: миллионеры-путешественники и экстремалы

Издание People отмечает, что The Bucket List Family известна своими смелыми путешествиями и экстремальными приключениями по всему миру. С момента основания в 2015 году они делились видео, где серфят с акулами, взаимодействуют с морскими животными и переживают другие увлекательные моменты.

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Каналы семьи в Instagram и YouTube насчитывают миллионы подписчиков. Идея проекта возникла после того, как стартап Гарретта был приобретен Snapchat за 54 миллиона долларов. Это позволило семье продать все свое имущество и отправиться в кругосветку, превратив жизнь в сплошное приключение.

Напомним, в киевской частной клинике у пациента остановилось сердце после введения его успокаивающего препарата. Врачу, решившему делать укол, сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей.