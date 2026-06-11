Блогеру грозит реальное заключение из-за мэма со Шреком: кому он отправил непристойное “фото”

Блогер отправил политику непристойное «фото» Шрека и оказался за решеткой / © NEWSru.ua

Реклама

В США стражи порядка задержали политического журналиста за присланные местному сенатору провокативные текстовые сообщения. Полиция инкриминирует мужчине телекоммуникационное преследование 1 степени из-за попытки оскорбить 74-летнего политика-республиканца.

Об этом чрезвычайно странном политическом инциденте с задержанием медийщика сообщает британское издание Daily Star.

Детали задержания и обвинения

Задержанным оказался блоггер под псевдонимом Рустер, регулярно критиковавший деятельность сенатора Джерри Чирино. Журналист часто называл этого государственного деятеля «Маленьким Муссолини» из-за его специфических политических взглядов и сомнительных методов работы.

Реклама

Коллега арестованного рассказал местным СМИ, что настоящей причиной ареста стали именно сообщения с картинкой мультипликационного персонажа.

«Если это действительно правда, что его арестовали из-за этого, то это откровенное преследование политического оппонента и журналиста», — подчеркнул коллега.

Адвокат задержанного публично поддержал эту версию событий и назвал действия полиции абсолютно недопустимыми. Защитник подчеркнул, что картинку с половым органом Шрека можно легко найти в свободном доступе в интернете, поэтому арест безоснователен.

Реакция власти и возможное наказание

Сам 74-летний сенатор категорически отрицает свою личную причастность к инициированию этого скандального расследования. Политик заявил прессе, что он не обращался в правоохранительные органы ни с какими просьбами об аресте журналиста.

Реклама

Блогера продержали в местной окружной тюрьме всю ночь, после чего суд разрешил ему выйти на свободу под залог. После увольнения мужчина сразу опубликовал официальное заявление, в котором пообещал полностью доказать свою невиновность.

«Работа по освещению жалкого и гнилого дна политики Огайо слишком важна, чтобы отвлекаться на эту попытку вмешательства», — заявил журналист.

Если суд признает блоггера виновным в этом правонарушении, ему грозит максимальное наказание в виде 180 дней лишения свободы. Кроме тюремного срока, мужчине придется заплатить денежный штраф в размере до 1000 долларов.

Стоит отметить, что персонаж Шрек стал всемирно известен еще в 2001 году после выхода одноименного мультипликационного фильма. Релиз 5 части культовой франшизы запланирован на 30 июня 2027 года, где к озвучке должен вернуться оригинальный актерский состав.

Реклама

Напомним, эксофицер военной разведки решил использовать свои «профессиональные навыки», чтобы терроризировать бывшую жену . Женщина убежала от него в сотне миль из-за домашнего насилия, но мужчина нашел способ достать.

Новости партнеров