Блогер разбил самолет ради просмотров на YouTube: как его наказали

Ютубер Тревор Джейкоб, разбивший свой самолет ради просмотров, был заключен в тюрьму.

Об этом пишет BBC.

30-летний блогер опубликовал видео авиакатастрофы в декабре в 2021 году, имея в виду, что это был несчастный случай. Он катапультировался с самолета с палкой для селфи в руке и спрыгнул с парашютом на землю.

Клип был пересмотрен миллионы раз, прежде чем его удалили.

Тревор Джейкоб разбил самолет ради популярности / Фото: скриншот с видео

В соглашении о признании вины Джейкоб сказал, что снял видео для рекламы товара. Ранее в этом году бывший олимпийский сноубордист признал себя виновным по одному пункту обвинения в уничтожении и сокрытии с целью воспрепятствовать федеральному расследованию.

Джейкоб "скорее всего совершил это преступление, чтобы привлечь к себе внимание в социальных сетях и новостях, а также получить финансовую выгоду", заявили федеральные прокуроры Калифорнии. "Однако такое "смелое" поведение нельзя терпеть", — добавили они.

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Тревора приговорили к шести месяцам за решеткой. В своем заявлении Джейкоб сказал, что "этот опыт был очень унизительным" и назвал приговор "правильным решением".

Напомним, в ноябре в 2021 году Джейкоб покинул аэропорт Санта-Барбары, штат Калифорния, в одиночный рейс с камерами, установленными на его самолете. Вместе с фотоаппаратами Джейкоб взял с собой парашют, а также палку для селфи. Самолет врезался в национальный лес Лос-Падрес спустя 35 минут после взлета. Джейкоб подошел к месту происшествия и нашел отснятый материал.

Затем 23 декабря он загрузил на YouTube видео под названием "Я разбил свой самолет", в котором содержалась реклама компании, производящей кошельки, как заявили прокуроры. Некоторые зрители скептически восприняли катастрофу, отметив, что Джейкоб уже был с парашютом и не предпринял никаких попыток безопасно посадить самолет. Он сообщил о катастрофе в Национальный совет по безопасности на транспорте, который заявил, что несет ответственность за сохранность обломков. Позже Джейкоб заявил, что не знает, где именно это место. Впрочем, потом он вернулся на вертолете и убрал обломки, которые позже уничтожил.

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