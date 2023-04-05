Блогер снимал пранк с незнакомцем и получил от него пулю в живот (видео)

YouTube-блогер Таннер Кук, снимавший шутливое видео, получил пулю в живот после того, как незнакомец "не воспринял это хорошо".

После неудачного пранка 21-летний парень несколько дней боролся за свою жизнь в реанимации. Об этом пишет wusa9.com.

Фото: ladbible.com

В сообщении говорится, что Кук снимал видео в торговом центре Dulles Town Center в Вирджинии, США, когда между ним и другим мужчиной в фудкорте началась драка.

Все закончилось тем, что Кук попал в больницу после того, как Алан Коули якобы открыл огонь в центре оживленного торгового центра. Пуля пробила желудок и печень блогера.

Полиция арестовала Коули в воскресенье 2 апреля в связи с инцидентом.

В настоящее время полиция приобрела стрельбу Спектакль в центре Дюллы центра города pic.twitter.com/shv0cjQm8k — VAhiphopandnews (@VAhiphopandnewz) 2 апреля 2023

Ему было предъявлено обвинение в преднамеренном ранении с отягчающими обстоятельствами, применении огнестрельного оружия при совершении тяжкого преступления и применении огнестрельного оружия в здании.

Фото: ladbible.com

Шериф Майк Чепмен сообщил, что стрельба вызвала панику в торговом центре после того, как между двумя мужчинами вспыхнула потасовка.

Кук, который после перестрелки перенес операцию, рассказал, что шутил над Коули для своего YouTube-канала Classified Goons, на котором более 40 000 подписчиков.

"Я разыгрывал шутку, простой розыгрыш, а этот парень не очень хорошо это воспринял и выстрелил в меня. Он ничего мне не сказал", — сказал автор контента.

Пранк снимал на видео один из друзей Кука. Эти кадры теперь являются частью улик, которые прокуроры надеются использовать, чтобы осудить Коули за его предполагаемые преступления.

Со своей стороны, ютубер сообщил, что не собирается прекращать разыгрывать незнакомцев.

Напомним, в больнице Великобритании забыли о пациенте. Он упал и умер в приемном отделении.

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