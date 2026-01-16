Блогер составил антирейтинг туристических городов США, которые лучше обходить

Туристам посоветовали, в какие города в Америке лучше не ехать / © iStock

Реклама

США — огромная страна с невероятными и разнообразными видами, но не каждое направление для путешествий стоит потраченного времени и денег. Путешественник Сэм Сирс поделился своим опытом в статье для Travel Off Path , выделив пятерку городов, оставивших у него только негативные воспоминания.

Вот его антирейтинг: от просто скучных до откровенно ужасающих мест.

5. Колорадо-Спрингс: «Вы любите камни?»

На пятом месте антирейтинга оказался город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Сэм назвал его «Colorado Springzzz», намекая на смертельную скуку.

Реклама

«Я нашел этот город невероятно скучным», – пишет он.

Главное, зачем сюда едут туристы – посетить так называемый «Сад богов», а это просто красивые скалы. Автор сравнил их с Пизанской башней: место для одного банального фото, ради которого не стоит лететь через пол страны.

Колорадо-Спрингс скалы Сад богов

4. Лас-Вегас: «Платы за это, плати за это»

Четвертое место антирейтинга занял «Город грехов» в Неваде. Лас-Вегас разочаровал путешественника своей искусственностью и алчностью.

"Туризм падает, а цены растут", - отмечает Сэм.

Реклама

Он пожаловался на разбавленные коктейли за 25 долларов, скрытые комиссии на каждом шагу и общую атмосферу выкачивания денег. Даже если вы не играете в казино, вы все равно чувствуете себя так, словно проиграли.

Лас-Вегас / © Getty Images

3. Окленд: «Влагалище Калифорнии»

Очень жесткую характеристику и третье место Сэм предоставил соседнему из Сан-Франциско городу Окленд. Автор назвал «подмышкой Калифорнии» — грязной и криминальной.

"Я дал ему шанс показать скрытые жемчужины, но даже Чайна-таун был лишен индивидуальности", - вспоминает он.

По мнению блогера, единственная причина оказаться в Окленде – это дешевый авиабилет, а потом можно сразу сесть на метро и бежать в Сан-Франциско.

Реклама

Город Окленд в Калифорнии

2. Альбукерке: «Большой город, где нечего делать»

В штате Нью-Мексико путешественнику настолько не понравилось в Альбукерке, что он предоставил городу второе место антирейтинга. Этот город стал самым разочарованием среди мегаполисов. Серый городской пейзаж, невнятные горы и улицы, кишащие преступностью.

«Вы не увидите меня в Альбукерке снова», — категорично заявил блоггер, посоветовав лучше поехать в Санта-Фе или Эль-Пасо.

1. Галвестон: «Самый переоцененный пляж»

Первое место антирейтинга путешественника занял Галвестон в Техасе. Город часто рекламируют как курорт, но реальность шокировала Сэма.

Вместо райского уголка он увидел мутную воду, напоминающую речную, и грязный песок.

Реклама

«Извините за неприятные воспоминания, но во время моей последней поездки я наступил на мягкий, использованный подгузник прямо на пляже», – рассказал он.

Это окончательно отразило у него желание возвращаться туда, несмотря на то, что он родился в Техасе.

Город Галвестон в Техасе

Напомним, Италия известна своими античными достопримечательностями, однако город-призрак Геркуланум занимает в этом списке особое место. Журналистка и путешественница Кэти Оборн поделилась своими впечатлениями от путешествия к этому уникальному уголку, сохранившему дух Римской империи благодаря катастрофе, произошедшей почти два тысячелетия назад.