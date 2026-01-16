- Дата публикации
Блогер составил антирейтинг туристических городов США, которые лучше обходить
Американец Сэм Сирс посетил более 50 городов в Соединенных Штатах, но некоторые из них стали для него сплошным разочарованием.
США — огромная страна с невероятными и разнообразными видами, но не каждое направление для путешествий стоит потраченного времени и денег. Путешественник Сэм Сирс поделился своим опытом в статье для Travel Off Path , выделив пятерку городов, оставивших у него только негативные воспоминания.
Вот его антирейтинг: от просто скучных до откровенно ужасающих мест.
5. Колорадо-Спрингс: «Вы любите камни?»
На пятом месте антирейтинга оказался город Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Сэм назвал его «Colorado Springzzz», намекая на смертельную скуку.
«Я нашел этот город невероятно скучным», – пишет он.
Главное, зачем сюда едут туристы – посетить так называемый «Сад богов», а это просто красивые скалы. Автор сравнил их с Пизанской башней: место для одного банального фото, ради которого не стоит лететь через пол страны.
4. Лас-Вегас: «Платы за это, плати за это»
Четвертое место антирейтинга занял «Город грехов» в Неваде. Лас-Вегас разочаровал путешественника своей искусственностью и алчностью.
"Туризм падает, а цены растут", - отмечает Сэм.
Он пожаловался на разбавленные коктейли за 25 долларов, скрытые комиссии на каждом шагу и общую атмосферу выкачивания денег. Даже если вы не играете в казино, вы все равно чувствуете себя так, словно проиграли.
3. Окленд: «Влагалище Калифорнии»
Очень жесткую характеристику и третье место Сэм предоставил соседнему из Сан-Франциско городу Окленд. Автор назвал «подмышкой Калифорнии» — грязной и криминальной.
"Я дал ему шанс показать скрытые жемчужины, но даже Чайна-таун был лишен индивидуальности", - вспоминает он.
По мнению блогера, единственная причина оказаться в Окленде – это дешевый авиабилет, а потом можно сразу сесть на метро и бежать в Сан-Франциско.
2. Альбукерке: «Большой город, где нечего делать»
В штате Нью-Мексико путешественнику настолько не понравилось в Альбукерке, что он предоставил городу второе место антирейтинга. Этот город стал самым разочарованием среди мегаполисов. Серый городской пейзаж, невнятные горы и улицы, кишащие преступностью.
«Вы не увидите меня в Альбукерке снова», — категорично заявил блоггер, посоветовав лучше поехать в Санта-Фе или Эль-Пасо.
1. Галвестон: «Самый переоцененный пляж»
Первое место антирейтинга путешественника занял Галвестон в Техасе. Город часто рекламируют как курорт, но реальность шокировала Сэма.
Вместо райского уголка он увидел мутную воду, напоминающую речную, и грязный песок.
«Извините за неприятные воспоминания, но во время моей последней поездки я наступил на мягкий, использованный подгузник прямо на пляже», – рассказал он.
Это окончательно отразило у него желание возвращаться туда, несмотря на то, что он родился в Техасе.
