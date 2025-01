Блогер умер во время нанесения огромного тату – фото

В Бразилии инфлюенсер и бизнесмен умер во время нанесения огромной татуировки. Это произошло после того, как 21-летний блогер из Таиланда умер после выполнения прихоти подписчика.

20 января у Рикардо Годои остановилось сердце в больнице Dia Revitalite в Итапеме, где он записался на общий наркоз, чтобы помочь ему сделать огромную татуировку на спине. Об этом сообщает Need To Know.

В день инцидента 46-летний Рикардо сообщил подписчикам, что он пройдет медицинскую процедуру и планирует возобновить свою деятельность до 16:00. Однако около полудня его смерть была подтверждена после сообщений об осложнениях, связанных с общим наркозом.

Полиция Санта-Катарины заявила, что собирает показания и анализирует соответствующие документы. Следователи также сосредотачиваются на том, имела ли место медицинская халатность, ошибки при введении анестезии или нарушение больничных протоколов.

У бизнесмена остались жена и дети.

Рикардо Годои / Фото: instagram.com/ricardo.godoi.oficial

Напомним, блогерша травила собственного ребенка ради подписчиков и донатов. Женщина вводила годовалому ребенку неразрешенные вещества, а затем снимала на видео, как дочь мучается от боли.

Читайте также: