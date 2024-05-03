Блогершу посадили на 11 лет за то, что она ходила по магазинам в "непристойной одежде" — фото

Впрочем, полагают, что за этим скрывается совсем другая причина.

Фитнес-инфлюенсершу из Саудовской Аравии заключили в тюрьму на 11 лет после того, как она пошла на шопинг в наряде, который был признан неприличным.

Об этом пишет The Sun.

Приговор 29-летний Манаэль аль-Отайби был вынесен в январе, но подробности этого шокирующего дела стали известны только сейчас. Недавно страна ответила на запрос Организации Объединенных Наций по правам человека после того, как заявила, что она была заключена за "террористические преступления".

Amnesty International и Al Qst, базирующаяся в Лондоне саудовская правозащитная группа, раскритиковали эту версию и заявили, что аль-Отайби на самом деле была заключена по другой причине. По их словам, ее выбор одежды и сообщения в социальных сетях, где она разместила хештег "отменить мужскую опеку", привели ее к конфликту с консервативной страной.

Манаэль аль-Отайби / Фото: instagram.com/manahelal_otibi

Аль-Отайби носила то, что на видео было расценено как "непристойная одежда", и ходила по магазинам без абайи, длинного халата, утверждают группы. Саудовская Аравия заявила, что аль-Отайби была "осуждена за террористические преступления, не имеющие никакого отношения к осуществлению ею свободы мысли и выражения взглядов или к ее сообщениям в социальных сетях".

Антитеррористический закон страны, по которому была осуждена аль-Отаиби, был подвергнут критике ООН как слишком широкий инструмент для прекращения инакомыслия.

Манаэль аль-Отайби / Фото: instagram.com/manahelal_otibi

Биссан Факих, координатор кампании Amnesty International в Саудовской Аравии, заявил: "Приговор Манаэль к 11 годам заключения является ужасной и жестокой несправедливостью. Этим приговором власти Саудовской Аравии разоблачили пустоту своих широко разрекламированных реформ в сфере прав женщин последних лет и продемонстрировали к подавлению мирного инакомыслия".

Лина Альхатлул, глава отдела мониторинга и адвокации Аль-Каиды, сказала: "Уверенность Манаэль в том, что она может действовать свободно, могла бы стать положительной рекламой для широко разрекламированного нарратива Мохаммеда бин Салмана о том, что он возглавляет реформы в области прав женщин в стране, арестовав ее и вынеся этот возмутительный приговор, власти Саудовской Аравии еще раз продемонстрировали своевольный и противоречивый характер своих так называемых реформ, а также свою неизменную решимость контролировать женщин Саудовской Аравии".

Манаэль аль-Отайби во время путешествия по Украине / Фото: instagram.com/manahelal_otibi

Саудовская Аравия отрицала обвинение известных правозащитных групп в своем письме ООН.

Это произошло в то время, когда в Саудовской Аравии открывается первый в мире тематический парк Dragon Ball и страна наращивает свои усилия для привлечения туристов. Ожидается, что это будет зрелище, на которое стоит посмотреть, с огромным 70-метровым драконом в центре и более 30 увлекательными аттракционами. Но, хотя некоторые в восторге от парка, вдохновленного комиксами, другие критикуют страну за ее жестокий режим.

Напомним, двойник Майкла Джексона был осужден за сексуальное насилие над несовершеннолетней. Его приговорили к условному сроку и обязали продолжить лечение.

Читайте также: