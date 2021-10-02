Блоггер устроил интимную фотосессию на фоне храма: фото

Облогера и участницу фотосессии задержали на десять дней.

В России блоггер Руслана Бобиева из Таджикистана устроил интимную фотосессию на фоне храма Василия Блаженного: его хотят выслать из страны.

Решение принял Замоскворецкий суд Москвы, сообщают российские СМИ.

Также читайте В России мужчина проведет два года за решеткой из-за ролика в TikTok

"Суд признал Руслана (по паспорту — Музаффара) виновным и назначил ему наказание в виде ареста на десять суток со штрафом в размере пять тысяч рублей и административного выдворения за пределы РФ", - говорится в сообщении прессслужбы инстанции.

Бабиев 29 сентября опубликовал в своем Instagram и TikTok снимок, сделанный на фоне храма в центре столицы. В кадре мужчина вместе с девушкой в полицейской куртке имитировал половой акт. "Трудовой кодекс — не криминал. Можно и нарушить", — подписал он фото. Впрочем, снимок со блога удалил.

Фото из открытых источников

Уже на следующий день блогер Сергей Колесников в своем Telegram попросил правоохранителей провести проверку Бобиева. Мол, фото демонстрируют неуважение к полиции и православию. Правоохранители задержали Бобиева, а также блогера Анастасию Чистову, которая принимала участие в фотосессии.

По данным Telegram-канала Mash, девушка сопротивлялась при задержании. Ее арестована на десять суток. Относительно блоггеров составили админпротоколы по нескольким статьям.

Впоследствии блоггер извинился за фото, которые появились в его соцсетях. "Я снимал у храма. Я извиняюсь, я искренне извиняюсь. Я никогда больше так не буду делать", — сказал Бобиев. Он также добавил, что его Instagram, где было 100 тыс. подписчиков, заблокировали.

Как сообщалось, в российской Перми блогер разгромил магазин ради просмотров в соцсетях, а получил штраф.Зазначаеться, что Пермяк пришел в местный супермаркет "Пятерочка" и решил поиграть там в футбол.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку