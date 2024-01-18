Блокада границы с Украиной: правительство Румынии одобрило пакет мер, согласованный с фермерами и перевозчиками

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку представил некоторые из первых мер, согласованных с фермерами и перевозчиками. Он подчеркнул, что протесты были оправданы.

Об этом пишет Reuters.

"Мы одобряем первый пакет мер, который согласован с фермерами и перевозчиками. Понятно, что протесты были оправданы", – отметил политик.

О чем идет речь

Как отмечают в СМИ, меры предусматривают:

компенсацию в размере 100 евро за гектар и до 280 000 евро фермерам за убытки, понесенные из-за войны в Украине;

некоторые изменения правил, которых требуют дальнобойщики.

В заявлении некоторых протестующих говорится, что демонстрации будут продолжать до тех пор, пока они не "увидят одобренный закон, обеспечивающий решение как можно большего количества проблем, на которые было указано".

Напомним, утром 18 января румынские фермеры техникой заблокировали пункт пропуска "Халмеу-Дякове" на границе с Закарпатской областью. У КПП образовались очереди из транспортных средств.

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