Блокада границы с Украиной: удалось ли Туску договориться с польскими фермерами

Окончательного понимания с правительством нет, о прекращении протеста и блокады границы речь пока не идет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не смог убедить лидеров фермерских организаций, блокирующих границу с Украиной, прекратить забастовку.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на одного из участников переговоров, которые в субботу, 9 марта, длились более трех часов.

Фермер Анджей Соботинский сообщил изданию, что окончательного взаимопонимания с правительством нет, о прекращении протеста и блокады границы речь пока не идет.

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По его словам, польский премьер сказал, что будет пытаться убедить Еврокомиссию относительно "Зеленого курса" [введения ряда комплексных мер, направленных на снижение выбросов парниковых газов, которые фермеры называют "убийственными" для своего бизнеса], а также пообещал за счет государственных средств скупить у фермеров избыток зерна.

“Это какое-то решение проблемы излишка зерна на польском рынке. Это позволило бы фермерам продать то, что остается, и иметь пустые склады. Но если и дальше будет поступать зерно из России и других стран вне ЕС – то через год будет та же проблема”, – сказал Соботинский.

Фермер утверждает, что Туск заявил, что не будет закрывать границу для товарооборота.

В правительстве Польши встречу пока не комментировали.

Напомним, ранее польские фермеры сообщили о намерении продлить протесты и блокаду украинской границы до конца апреля 2024 года.

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