Блокада границы в Польше: фермеры не пропускают автобусы, а власти идут на уступки

Главные требования фермеров остаются неизменными: отказ правительства Польши от европейского "зеленого курса" и блокада агропродукции из Украины.

В среду, 20 марта, власти Польши договорились с фермерами, блокирующими пункты пропуска на границе с Украиной, об ограничении транзита украинской агропродукции. Несмотря на заключенное соглашение, масштабная акция протеста не прекращается. Более того, именно в этот день фермеры начали блокировать даже движение пассажирских автобусов в пункте пропуска "Медика — Шегини".

ТСН.ua собрал все, что известно сейчас о ситуации на польско-украинской границе.

Какие масштабы и требования акции протеста

Польские аграрии объявили о проведении 20 марта большой забастовки, в рамках которой блокада дорог и протесты будут проходить в более полутысячи мест по всей Польше.

Главные требования фермеров остаются прежними: отказ правительства Польши от европейского зеленого курса и блокада агропродукции из Украины.

Полиция сообщила, что официально зарегистрировано 580 протестов по всей Польше, в которых могут принять участие около 70 тысяч человек. Это огромное по масштабам событие, которое потребует привлечения большого количества правоохранителей.

Карта протестов польских фермеров 20 марта 2024 года / Фото: из соцсетей

Фермеры во время протеста держат перекрытое движение грузовиков на границе с Украиной, также блокада продолжается на границе Германии.

Блокировка движения автобусов

По состоянию на утро 20 марта польские фермеры блокировали движение грузовиков на пяти пунктах пропуска на границе с Украиной. В очередях на территории Польши находилось 850 грузовых транспортных средств, больше всего — напротив КПП "Ягодин".

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Около 11:10 в пункте пропуска "Медика-Шегини" началась блокировка движения автобусов. Протестующие планируют пропускать по одному автобусу на два часа — как на въезд в Украину, так и на выезд. Пограничники обратились к водителям с просьбой учесть эту информацию.

На такую ситуацию гневно отреагировал вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.

"Почему вы это допускаете? Неужели люди должны быть заложниками политических противостояний в цивилизованной стране?" – обратился он к министру внутренних дел Польши.

Уступки польской власти

Во время акции протеста представители фермеров подписали соглашение с польскими чиновниками — министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и государственным секретарем министерства Михалом Колодзейчаком.

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Договоренность предполагает сохранение нынешнего эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Украины, действующее с середины сентября прошлого года. Оно касается, в частности, пшеницы, кукурузы, пшеничной муки, рапса и подсолнечника.

Кроме того, министр сельского хозяйства должен обратиться в Совет министров с просьбой приостановить транзит этих продуктов по польской территории от 1 апреля этого года.

Какие потери понесет Украина

Из-за блокирования польскими фермерами границы бюджет Украины в марте 2024 недополучит таможенных платежей на 6,5 млрд грн.

Об этом рассказал глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"6,5 млрд грн. Столько Украина потеряет в поступлениях от таможни в результате блокирования границы в марте. Это полторы полностью обеспеченные всем бригады", — отметил он.

Даниил Гетманцев также напомнил, что в феврале украинский бюджет потерял таможенных поступлений на 7,7 млрд грн.

Напомним, 15 марта ТСН.ua уже сообщал, что польские фермеры начали блокировать границы со Словакией, чтобы проверить, не ввозится ли таким образом зерно из Украины. Там тоже дорогу заблокировали тракторами. Такая акция привела к скоплению на границе около десятка легковых автомобилей и нескольких десятков грузовых автомобилей.

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