Блокада грузовиков на границе: правительство Польши потребует от ЕС расторгнуть соглашение с Украиной

В среду, 29 ноября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство потребует восстановить разрешительную систему для украинских перевозчиков, отмененную согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Об этом сообщает польское радио.

Отмена этого соглашения, которое являлось шагом содействия Украине в условиях российской агрессии, стало главным требованием польских перевозчиков, которые с 6 ноября блокируют пункты пропуска на границе с Украиной.

Именно к этотому протесту перевозчиков на польско-украинской границе апеллировал Моравецкий, комментируя намерения польского правительства потребовать возвращения разрешений на международные перевозки для украинцев.

“Очень важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие указания на заседание Транспортного совета ЕС [состоится 4 декабря 2023 года в Брюсселе], чтобы вернуться к предыдущей разрешительной системе. Система разрешений действовала хорошо. Мы предложим возобновление этой разрешительной системы", – заявил он.

Глава польского правительства также сообщил, что польская делегация в Киеве согласовала определенные изменения, которые, возможно, ускорят пропуск через границу пустых грузовиков, что уменьшит очереди.

Напомним, польские перевозчики начали бессрочный протест 6 ноября. Среди основных требований к правительству Украины – возвращение практики разрешений для украинских перевозчиков, отмененное соглашением с Европейским Союзом до 30 июня 2024 года. Протестующие хотят, чтобы соглашение было разорвано, а разрешительный режим пересечения границы возобновили с 1 января.

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