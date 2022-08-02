Блокада Тайваня: решится ли Пекин на радикальные шаги и как Пелоси будет покидать остров, окруженный армией КНР

В соцсетях уже появилась карта, что остров Тайвань будет фактически заблокирован китайскими силами, которые уже через несколько часов должны начать военные учения.

Китай и Тайвань столкнулись с самой опасной военной эскалацией спустя более двух десятилетий после того, как Пекин пообещал окружить остров военными учениями с боевой стрельбой в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Об этом пишет Рolitico.

По мнению издания, Китай мог бы навязать эффективную торговую блокаду вокруг демократического острова, который имеет решающее значение для глобальных поставочных цепей через передовое производство микрочипов.

По словам М. Тейлора Фравела, директора Программы исследований безопасности Массачусетского технологического института, масштабы шести закрытых районов, окружающих побережье Тайваня, беспрецедентны.

"Около Тайваня так много заблокированных районов. Сфера действия этих зон буквально атакует Тайвань с четырех направлений — востока, юга, запада и севера", – отметил эксперт.

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Ответ на поездку Пелоси пришел быстро. Армия КНР, объявив о начале учений во вторник вечером, отклонилась от предварительного официального заявления Китая, согласно которому военные учения состоятся между четвергом и воскресеньем.

Издание Spectator обращает внимание, что в январе 2021 года Пекин принял закон о береговой охране, предоставляющий береговой охране полномочия принимать "все необходимые меры, включая использование оружия", для защиты суверенитета Китая.

Важно, что эти полномочия разрешены в пределах "вод под юрисдикцией Китайской Народной Республики". До недавнего времени считалось, что новый закон направлен на защиту амбиций Пекина в Южно-Китайском море. Но затем, в прошлом месяце, министерство иностранных дел Китая объявило, что Тайваньский пролив не является международными водами, а "внутренними водами Китая, территориальным морем, близлежащей зоной и исключительной экономической зоной в таком порядке".

Между тем, в BBC обратили внимание на символичность траектории движения самолета Пелоси. Когда она покинула Малайзию, китайские социальные сети очень пристально следили за маршрутом полета.

Войдя на Тайвань с востока, от побережья Филиппин, Пелоси держалась вдали от Тайваньского пролива. Трассу полета утверждает Вашингтон. Это может быть одним из маленьких сигналов между двумя враждующими супердержавами о том, что они не хотят эскалации, пишут в издании.

В то же время в соцсетях уже появилась карта, что остров Тайвань будет фактически заблокирован китайскими силами, которые уже через несколько часов должны начать военные учения.

Фото: УНИАН

Член правления украинской ассоциации китаеведов, журналист Олесь Коваль обратил внимание, что эти учения потенциально могут представлять угрозу для Пелоси, которой еще предстоит вылететь с острова.

Об этом он заявил в эфире общенационального телемарафона.

По мнению Коваля, визит Пелоси слишком распиарен, ведь американские политики уже посещали Тайвань и раньше.

"Сейчас она (реакция Китая. – Ред.) довольно непонятна. Но завтра начнутся маневры. Здесь тоже вопрос – насколько эти маневры будут угрожающими Тайваню и Пелоси, которая еще должна вылететь с острова", – отметил он.

Напомним, что на Тайване приземлился самолет с Нэнси Пелоси.

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