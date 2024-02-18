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Блокада украинского зерна: Польша пропускает зерно из РФ в больших объемах – подробности

Блокада украинского зерна: Польша пропускает зерно из РФ в больших объемах – подробности

Украинское зерно / Фото: Getty Images

Россия завезла в Польшу более 11 млн тонн зерна.

Польские фермеры активно блокируют ввоз в их страну украинского зерна. Однако Россия за период 2022-2023 годов завезла в Польшу 12 млн тонн зерна. При этом украинское зерно зашло в страну в объеме всего 4,3 млн тонн.

Об этом пишет Центр противодействия дезинформации СНБО.

"Сколько ввезено российского зерна в Польшу за период 2022-2023 года? 12 миллионов тонн. Сколько ввезла Украина миллионов тонн — 4,3", — заявила глава департамента сбора и мониторинга дезинформации ЦПИ Алина Бондарчук.

Она также добавила, что акции фермеров в Польше финансируется именно Кремлем.

Напомним, польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной.

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