Блокада украинской агропродукции на границе Польши: в Еврокомиссии заявили о поисках компромисса

Недавнюю встречу координационной группы с участием представителей Еврокомиссии, Украины и пяти соседних с ней стран представитель Еврокомиссии назвал "чрезвычайно полезной".

В Еврокомиссии продолжаются поиски компромиссного решения, которое согласовало бы поддержку экономики Украины, включая ее агросектор, и защиту чувствительных секторов европейского рынка.

Об этом заявил на брифинге спикер Европейской комиссии Олоф Гилл, передает Укринформ.

"Это сложные вопросы, для которых нет простых решений", — сказал он.

Недавнюю встречу координационной группы с участием представителей Еврокомиссии, Украины и пяти соседних с ней стран представитель Еврокомиссии назвал "чрезвычайно полезной".

Отвечая на вопрос журналистов, привела ли ситуация на границе с Украиной к дестабилизации внутреннего рынка, Олоф Гилл не дал конкретного ответа.

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"Польша ввела одностороннюю блокаду против импорта из Украины, и можно только спрашивать — работает ли это так, как было задумано, особенно учитывая, что сейчас фермеры блокируют пограничные пункты", — сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов о росте аграрного экспорта из России на европейский рынок, в том числе – в Польшу, он напомнил, что российский сельскохозяйственный импорт не входит в общий список европейских санкций против России, поскольку считается важным для поддержания глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, в Брюсселе 20 февраля состоялась встреча координационной группы по украинскому экспорту, в ходе которой Украина и Польша продолжили искать понимания по экспорту украинской агропродукции.

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