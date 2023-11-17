Блокирование границы Польши с Украиной: заместитель министра агрополитики сделал неожиданное заявление

Эта блокада выгодна, прежде всего, только инициативной группе, которая эти протесты сейчас поддерживает, убежден Тарас Высоцкий.

Блокада на украинско-польской границе влияет на две стороны. И наносит ущерб как Украине, так и Польше.

Об этом заявил первый заместитель министра агрополитики Тарас Высоцкий в эфире телемарафона 17 ноября.

"Стоит отметить, что блокада влияет на в две стороны. То есть в том числе нет возможности европейским производителям, польским производителям продовольствия продавать свою продукцию в Украину. Поэтому также терпят убытки и европейские, польские производители молочной продукции, мясной продукции, разной. Поэтому здесь абсолютно нелогичная ситуация, которая наносит ущерб обеим сторонам. Кажется, что это все-таки выгодно, прежде всего, лишь той инициативной группе, которая сейчас поддерживает эти протесты. Здесь абсолютно экономический минус для Польши как страны, для Украины как страны и, в принципе, для других европейских стран", — сказал Высоцкий.

Напомним, 6 ноября на границе началась забастовка польских перевозчиков. Сообщалось о блокировании движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорогуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Гребенное".

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