Блокирование Шольцом военной помощи Украине: Писториус ответил, какова ситуация на самом деле

В Германии должно быть принято политическое решение о предоставлении пакета помощи Киеву.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что никакой так называемой блокировки военной помощи Украине со стороны канцлера Олафа Шольца нет. В Германии ожидают политического решения для выделения средств.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал об этом в интервью газете Tagesspiegel, пишет DW.

Так, Писториус опроверг сообщение о том, что канцлер ФРГ блокирует дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму три миллиарда евро.

"Никакой блокады нет", – заявил он в интервью.

По словам министра, внутреннее согласование пакета в правительстве Германии еще не завершено.

Писториус отметил, что его ведомство подготовило новый пакет помощи, теперь же должно быть принято политическое решение о его предоставлении Киеву.

Тем временем глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила о проблемах в случае блокирования помощи Украине.

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