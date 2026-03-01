Боевые действия в Иране / © Clash Report в сети Х

Блокировка Ираном Ормузского пролива может повлиять на нефтяной рынок и спровоцировать повышение цен, однако масштабных глобальных последствий ожидать не стоит.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач.

«Перекрытие Ираном Ормузского пролива повлечет изменения, но я бы не говорил, что глобальные. Давайте без преувеличений: там только две авианосные группы из одиннадцати, которые есть в США, и там действительно сейчас скучено достаточно техники, чтобы развернуть быстрый военный сценарий против режима аятолла. Я убежден, что события будут развиваться очень стремительно, как военные, так и последующие переговоры. Мы сделали стратегическое моделирование и не видим цены $200 за баррель. А также не видим длительного конфликта — скорее он будет коротким», — отметил Длигач.

По его убеждению, у Ирана фактически нет возможностей сорвать потенциальный военный сценарий с участием Израиля и США.

Экономист считает, что цены на нефть возрастут, но без катастрофических последствий для мировой экономики.

«Конечно, будет рост цены на нефть, возможно, даже до $100 за баррель. Мировой катастрофы не будет. В общей сложности цифра даже в 30% экспортных потоков является порогом. Нельзя сказать, что сейчас существует дефицит нефти на мировом рынке: есть открытие экспорта нефти из Венесуэлы, также увеличен экспорт из США — все это говорит о том, что есть способы, как снижать давление на стоимость нефти», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что масштаб военной операции США в Иране значительно больше предыдущих действий Вашингтона.

Мы ранее информировали, что при атаке на территорию ОАЭ были перехвачены средствами ПВО иранские баллистические ракеты.