ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
817
Время на прочтение
2 мин

Блокировка Starlink для России: Маск сделал заявление, реакция Федорова

Федоров поблагодарил Маску за успешные шаги по блокированию Starlink для РФ.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
"Старлинк"

"Старлинк" / © Getty Images

Миллиардер Илон Маск сообщил, что первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже дали результаты. Он отметил, что готов сделать больше.

Об этом Маск написал в соцсети X.

Предприниматель заявил, что ограничение доступа к Starlink в России сработало и попросил сообщить, если нужны дополнительные меры.

«Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли еще сделать», — отметил предприниматель.

Ответ Федорова

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил предпринимателя за поддержку и заверил в дальнейшем сотрудничестве.

Министр цифровой трансформации отметил, что первые шаги уже дают реальные результаты. Украинская сторона активно сотрудничает с командой Маска над следующими важными действиями. Федоров поблагодарил Маску за поддержку, назвав его «поборником свободы и другом украинского народа».

Starlink от SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Украины во время войны. Ранее сеть использовалась для оперативного управления коммуникациями и поддержки безопасности на передовой.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать беспилотники из Starlink . Это создает критическую угрозу украинскому тылу. Дело в том, что оккупанты могут управлять аппаратами в режиме реального времени.

Впоследствии Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX начало работу по устранению угрозы, связанной с использованием спутникового интернета Starlink на российских беспилотниках.

Маск ответил на обращение министра обороны Михаила Федорова. Он подтвердил готовность SpaceX помогать в решении проблемы использования терминалов Starlink российскими военными.

Дата публикации
Количество просмотров
817
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie