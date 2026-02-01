Блокировка Starlink для России: Маск сделал заявление, реакция Федорова

"Старлинк" / © Getty Images

Миллиардер Илон Маск сообщил, что первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже дали результаты. Он отметил, что готов сделать больше.

Об этом Маск написал в соцсети X.

Предприниматель заявил, что ограничение доступа к Starlink в России сработало и попросил сообщить, если нужны дополнительные меры.

«Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли еще сделать», — отметил предприниматель.

Ответ Федорова

Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил предпринимателя за поддержку и заверил в дальнейшем сотрудничестве.

Министр цифровой трансформации отметил, что первые шаги уже дают реальные результаты. Украинская сторона активно сотрудничает с командой Маска над следующими важными действиями. Федоров поблагодарил Маску за поддержку, назвав его «поборником свободы и другом украинского народа».

Starlink от SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Украины во время войны. Ранее сеть использовалась для оперативного управления коммуникациями и поддержки безопасности на передовой.

Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать беспилотники из Starlink . Это создает критическую угрозу украинскому тылу. Дело в том, что оккупанты могут управлять аппаратами в режиме реального времени.

Впоследствии Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX начало работу по устранению угрозы, связанной с использованием спутникового интернета Starlink на российских беспилотниках.

Маск ответил на обращение министра обороны Михаила Федорова. Он подтвердил готовность SpaceX помогать в решении проблемы использования терминалов Starlink российскими военными.