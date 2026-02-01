- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 817
- Время на прочтение
- 2 мин
Блокировка Starlink для России: Маск сделал заявление, реакция Федорова
Федоров поблагодарил Маску за успешные шаги по блокированию Starlink для РФ.
Миллиардер Илон Маск сообщил, что первые шаги по ограничению несанкционированного использования сети Starlink в России уже дали результаты. Он отметил, что готов сделать больше.
Об этом Маск написал в соцсети X.
Предприниматель заявил, что ограничение доступа к Starlink в России сработало и попросил сообщить, если нужны дополнительные меры.
«Похоже, что шаги, которые мы предприняли, чтобы остановить несанкционированное использование Starlink Россией, сработали. Сообщите нам, нужно ли еще сделать», — отметил предприниматель.
Ответ Федорова
Министр обороны Украины Михаил Федоров поблагодарил предпринимателя за поддержку и заверил в дальнейшем сотрудничестве.
Министр цифровой трансформации отметил, что первые шаги уже дают реальные результаты. Украинская сторона активно сотрудничает с командой Маска над следующими важными действиями. Федоров поблагодарил Маску за поддержку, назвав его «поборником свободы и другом украинского народа».
Starlink от SpaceX играет ключевую роль в обеспечении связи для Украины во время войны. Ранее сеть использовалась для оперативного управления коммуникациями и поддержки безопасности на передовой.
Ранее сообщалось, что российские войска начали использовать беспилотники из Starlink . Это создает критическую угрозу украинскому тылу. Дело в том, что оккупанты могут управлять аппаратами в режиме реального времени.
Впоследствии Министерство обороны Украины совместно с компанией SpaceX начало работу по устранению угрозы, связанной с использованием спутникового интернета Starlink на российских беспилотниках.
Маск ответил на обращение министра обороны Михаила Федорова. Он подтвердил готовность SpaceX помогать в решении проблемы использования терминалов Starlink российскими военными.