Блокировка TikTok: Палата представителей Конгресса США приняла законопроект

Большинство республиканцев в Палате представителей проголосовали вопреки объявленной позиции Дональда Трампа по законопроекту.

Палата представителей Конгресса США в среду, 13 марта, поддержала законопроект, предусматривающий запрещение китайской социальной сети TikTok на территории страны при определенных условиях.

Об этом сообщает CNN.

Законодательную инициативу поддержали 352 конгрессмена. Против законопроекта выступили 65 членов палаты, в том числе 15 республиканцев и 50 демократов.

Издание отметило, что принятие законопроекта состоялось, несмотря на то, что Палата представителей контролируется республиканцами, а их лидер – бывший президент США Дональд Трамп – выступил против запрета TikTok.

Законопроект предусматривает запрет на размещение приложения TikTok в магазинах приложений в США в случае, если платформа социальных сетей, которой пользуются 170 миллионов американцев, не отделится от китайской материнской компании ByteDance.

Законодатели, поддержавшие законопроект, утверждают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности, поскольку китайское правительство может использовать свои законы о разведке против ByteDance, заставляя ее передавать данные американских пользователей приложения.

Прежде, чем законопроект вступит в силу, его должен поддержать Сенат и подписать президент США. Джо Байден уже заявил о готовности подписать законопроект об ограничении работы соцсети, однако до сих пор не известно, поддержат ли инициативу в Сенате.

TikTok подверг критике результаты голосования Палаты представителей и призвал сенаторов "рассмотреть факты". В МИД Китая гневно отреагировали на вынесение законопроекта на голосование в Палате представителей и назвали это "актом запугивания".

Блокировка TikTok

Разговоры о запрете TikTok ведутся уже больше года во многих странах. Ограничить использование приложения планируется в Великобритании, Австралии, Ирландии, Нидерландах и ряде других стран.

В частности, на основании "нарушения социальной гармонии в стране" TikTok был запрещен в Непале.

Также приложение официально запретили скачивать на свои устройства сотрудникам НАТО, мотивируя такое решение проблемами безопасности.

В Украине в прошлом году тоже появилась петиция с призывом запретить популярную китайскую социальную сеть.

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