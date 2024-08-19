Bloomberg назвал страну, которая согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным

По информации издания, Индия не хочет брать на себя роль посредника, но согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует посетить Киев в пятницу, 23 августа, чтобы попытаться сбалансировать связи с Вашингтоном и Москвой.

Об этом пишет Bloomberg.

По информации источников, Моди исключил роль посредника в прекращении российской войны в Украине. Однако Индия согласилась передать сообщения между диктатором Путиным и Владимиром Зеленским, утверждает Bloomberg.

"Визит Моди в Украину происходит через несколько недель после его визита в Россию, давнего союзника Индии, что вызвало разочарование в Вашингтоне. Администрация президента Джо Байдена сделала более тесные связи с Индией краеугольным камнем своей внешней политики. Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу российского визита во время ряда встреч и телефонных разговоров со своими индийскими коллегами в июле", – говорится в статье

Нежелание Моди выступать посредником в прекращении войны частично объясняется зависимостью Индии от России в отношении дешевой нефти и оружия. Индия воздерживается от критики Москвы за вторжение в Украину и увеличила закупку российской нефти до рекордного уровня.

В Bloomberg считают, что для Зеленского и Украины важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира.

"Индия играет центральную роль в стремлении Зеленского получить благосклонность ключевых стран так называемого Глобального Юга, но в этом году эти усилия потерпели неудачу. На июньском саммите в Швейцарии Индия была среди стран, не подписавших итоговое заявление, что стало ударом по попытке Украины расширить поддержку в ее войне, чтобы отразить нападение РФ", – пишут в издании.

В то же время источники Bloomberg сказали, что встреча с Моди вряд ли приведет к каким-либо важным заявлениям. Прежде, чем прибыть в Украину, Моди также посетит Польшу.

Напомним, премьер Индии Нарендра Моди встречался с Путиным в день, когда российские войска нанесли удар по детской больнице "Охматдет".

Во время встречи с Путиным Моди высказался о войне в Украине.

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