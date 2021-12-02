Bloomberg опубликовал ежегодный список "50 людей года": от Бритни Спирс до Навального

Bloomberg опубликовал ежегодный список "50 людей года": от Бритни Спирс до Навального

Украинцев в рейтинге нет.

Американское издание Bloomberg опубликовало традиционный ежегодный список "50 людей года", в который вошли представители бизнеса, финансов, политики, науки и развлекательной индустрии.

С полным списком можно ознакомиться на сайте Bloomberg.

Среди попавших в список людей, чьи идеи "повлияли на мировой бизнес в 2021 году", оказались самые разные лица.

В частности, "людьми года" признан операционный директор TikTok, у которого было больше загрузок в США (34,6 миллиона) в течение первых шести месяцев года, чем у двух его ведущих конкурентов, Ванесса Паппас и бывшая работница Facebook Фрэнсис Хауген, публично заявившая о сомнительные бизнес подходы руководства социальной сети.

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В перечень также попали Маккензи Скотт, бывшая жена миллиардера Джеффа Безоса, пожертвовавшая всего этого 2,7 миллиарда долларов (в общей сложности около 8,6 миллиарда долларов) 800 организациям, гражданский журналист Дарнелла Фрейзер, снявшая полицейских, убивающих Джорджа Флойда, и получившая специальную награду от Совета Пулитцеровской премии.

А еще — корейский режиссер и сценарист Хван Дон Хюк, лента которого "Игра в кальмара" стала самой популярной в истории Netflix Inc, президент фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла, заключивший в этом году соглашения более чем на 36 миллиардов долларов на свою вакцину против Covid-19, певица Бритни Спирс, сумевшая выйти из-под опеки отца, и российский оппозиционер Алексей Навальный, выживший после отравления "Новичком".

Одна из фамилий в этом рейтинге может показаться украинцам почти родной, но представителей Украины, к сожалению, в списке нет. Политик из Нью-Йорка Элиза Стефаник на самом деле имеет чешские и итальянские корни.

В список также включен The Meme Stoсk — пакет акций игровых компаний, многократный рост капитализации которых обеспечили пользователи социальных сетей.

"Мы включили сэндвич с курицей Popeyes в список в 2019 году? Да, и мы на этом не останавливаемся. Наша версия 2021 года, может быть, менее вкусная, но не менее культурно значимая”, — объяснили присутствие пакета акций в списке "людей года".

Напомним, одним из победителей общенациональной программы в номинации "Митець року" стал народный артист Украины, генеральный продюсер Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

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