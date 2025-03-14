Bloomberg: США изучают возможность сотрудничества с российским "Газпромом"

США изучают возможности сотрудничества с российской компанией "Газпром" над глобальными проектами, пытаясь наладить более тесные связи с кремлем в попытках заключить мирное соглашение по Украине.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что предварительные контакты между представителями США и России по этому вопросу уже состоялись, однако непонятно, кто именно ведет переговоры с обеих сторон и участвуют ли представители администрации Трампа.

По данным Bloomberg, обсуждения между США и Россией о возможном сотрудничестве с "Газпромом" находятся на ранней стадии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон заинтересован в идее сотрудничества с РФ, невзирая на американские и европейские санкции против российского энергетического сектора.

Несмотря на это, соглашение между США и "Газпромом" стало бы значительным разворотом для Трампа, критиковавшего Европу за ее зависимость от российского газа во время своего первого срока и руководившего усилиями, направленными на значительное расширение продаж американского сжиженного природного газа европейским странам.

Из-за отказа Украины продлить транзит российского газа в "Газпроме" готовят радикальные меры.

Напомним, в среду, 1 января 2025 года, в 7 утра Украина прекратила транзит российского газа. Истек срок соответствующего 5-летнего контракта, заключенного в декабре 2019 года.

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