Блуждают Римом в поисках вкусненького: дикие кабаны терроризируют итальянскую столицу

Местные власти пока не нашли решения, что с ними делать.

Дикие кабаны терроризируют итальянскую столицу. Во время пандемии в Риме резко возросла их популяция, и теперь стадо кабанов периодически появляется в центре города.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 сентября.

Отмечается, что животные не боятся ни оживленного движения транспорта, ни пешеходов. А иногда бродят ночью в поисках вкусненького.

Соседство с дикими животными не радует местных жителей. Они жалуются, что теперь стало опасно выгуливать собак. И уже попросили решить вопрос с кабанами местную власть. Но политики пока не нашли решение, что делать с кабанами.

Новости мира: в центре Рима периодически появляется стадо диких кабанов

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