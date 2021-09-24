Блуждают Римом в поисках вкусненького: дикие кабаны терроризируют итальянскую столицу

Местные власти пока не нашли решения, что с ними делать.
Дикие кабаны терроризируют итальянскую столицу. Во время пандемии в Риме резко возросла их популяция, и теперь стадо кабанов периодически появляется в центре города.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 24 сентября.
Отмечается, что животные не боятся ни оживленного движения транспорта, ни пешеходов. А иногда бродят ночью в поисках вкусненького.
Соседство с дикими животными не радует местных жителей. Они жалуются, что теперь стало опасно выгуливать собак. И уже попросили решить вопрос с кабанами местную власть. Но политики пока не нашли решение, что делать с кабанами.