Блэкаут на Кубе: остров погрузился во тьму четвертый раз за полгода

Миллионы кубинцев остались без электричества после того, как на острове произошла очередная авария в энергосистеме

Миллионы людей на Кубе остались без электричества после того как в субботу, 15 марта, в национальной электросети произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает AP News.

Масштабное отключение электроэнергии стало четвертым за последние шесть месяцев в стране, которая и без того страдает от острого экономического кризиса. Аналитики связывают кризис в экономике с последствиями пандемии COVID-19, внутренней политикой, спровоцировавшей инфляцию, и, прежде всего, ужесточением санкций со стороны США.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности в социальных сетях объяснило последнее отключение отказом подстанции в пригороде столицы Гаваны.

Директор департамента электроснабжения Ласаро Герра заявил в эфире национального телевидения, что генерацию частично возобновили, и электроэнергия уже подается на объекты критической инфраструктуры, в частности восстановлено электроснабжение больниц.

Власти Кубы объявили, что приняли стратегию децентрализации энергосистемы.

"Стратегия заключается в создании "микросистем", которые будут соединяться друг с другом для постепенного восстановления электроснабжения по всей стране. Несколько из них уже работают в провинциях Гуантанамо, Сантьяго, Лас-Тунас и Пинар-дель-Рио", – говорится в заявлении Союза электроэнергетики Кубы.

Куба пережила аналогичные отключения электроэнергии в октябре, ноябре и декабре. Кроме того в середине февраля власти на два дня приостановили работу учебных заведений, промышленных предприятий и других объектов из-за дефицита электроэнергии более 50%.

По мнению экспертов, перебои с электроснабжением – это результат нехватки топлива на электростанциях и проблем со старой инфраструктурой. Большинство электростанций в стране были построены более 30 лет назад и с тех пор не модернизировались.

Напомним, в октябре прошлого года на Кубе вышла из строя крупнейшая электростанция Антонио Гутьераса в Матансасе. В результате аварии миллионы людей остались без электричества.

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