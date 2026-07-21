Полька напала на украинских детей

Реклама

В Легнице полька напала на подростков из Украины: одна из девушек получила удар кулаком в шею, а другая — кулаком в лицо. По словам матери одной из пострадавших, женщине не понравилось, что дети разговаривали не на польском, а затем мешали смехом. Правоохранители проверяют детали инцидента.

О событии рассказала в Facebook мать одной из пострадавших девушек Алина Тесленко.

«Вы в Польше, говорите на польском»: детали избиения украинских детей — версия матери потерпевшей

По ее словам, инцидент произошел вечером 18 июля у бассейна Delfinek на улице Полярной (ul. Polarna) в Легнице. Женщина сообщила, что ее дочери вместе с друзьями — всего шесть подростков в возрасте 13-14 лет — проводили время на батутах у бассейна. По ее словам, все дети общались между собой на украинском языке.

Реклама

Тогда к ним подошла женщина с двумя дочерьми и сделала им замечание, чтобы они разговаривали на польском: «Вы в Польше, говорите на польском». Мать пострадавшей девочки утверждает, что ее дочь извинилась перед женщиной. Однако впоследствии полька снова подошла к компании подростков и заявила, что они занимают батут и не дают возможности играть другим детям. После этого группа детей самостоятельно перешла на другой батут.

По словам матери, позже заметили, что ее дочь оставила на батуте мяч. Находившиеся там подростки отказались подавать его. Тогда женщина самостоятельно забрала мяч и через некоторое время вернулась к детям, чтобы спросить: «Кто здесь смеется?». Не получив ответа, по словам корреспондента, женщина якобы ударила одну из девушек кулаком в шею, от чего упала на землю. Почти одновременно, по словам заявительницы, ее дочь получила удар кулаком по лицу.

Парень из Украины пытался защитить детей, но, по словам автора сообщения, женщина также напала на него. Он получил разбитый нос. По словам матери, ее вторая дочь спросила женщину, почему она напала на них, и ответила: «Ибо вы из Украины».

Женщина сообщила, что обратилась в полицию, а телесные повреждения пострадавших были документированы.

Реклама

Нападение на подростков из Украины: что говорят в польской полиции

Местная полиция подтвердила получение заявления об инциденте.

«Ситуация произошла 18 июля на улице Полярной (ul. Polarna) в Легнице. На следующий день мы получили сообщение от матери одной из несовершеннолетних по поводу двух девушек», — сообщила спикер Управления городской полиции в Легнице надкомиссар Ягода Экерт.

Правоохранители устанавливают ход события, допрашивают свидетелей, ищут всех участников инцидента, выясняют количество потерпевших и собирают доказательства.

По состоянию на данный момент полиция не сообщала о задержании женщины. Также правоохранители официально не подтвердили мотив нападения. Проверка всех событий происшествия продолжается.

Реклама

Нападения на украинцев в Польше участились — последние новости

Напомним, в Познани 60-летнего мужчину избили на остановке общественного транспорта. Перед тем он в трамвае защитил украинского мальчика, которого оскорбляли трое мужчин.

Также известно о нападении на украинцев в городе Плоцк. По словам двух украинских подростков, в автобусе на них напал мужчина, потому что они разговаривали друг с другом.

Новости партнеров