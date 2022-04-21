Boeing 777 совершил аварийную посадку в Польше из-за предполагаемой взрывчатки на борту самолета (видео)

Boeing 777 совершил аварийную посадку в Польше из-за предполагаемой взрывчатки на борту самолета (видео)

Boeing 777, летевший из Дубая, совершил аварийную посадку в Варшаве. Причиной стало сообщение о вероятной взрывчатке на борту самолета.

Инцидент в аэропорту имени Шопена произошел в четверг вечером, 21 апреля, сообщают польские СМИ.

"Службы получили сообщение о том, что у Boeing 777 из Дубая есть взрывчатка", — сообщил журналист польского WP Матеуш Чмиль.

Представитель аэропорта имени Шопена сообщила, что аэропорт временно приостановил вылеты и посадки. "После приземления самолет был направлен в отдаленную часть аэропорта. В настоящее время идет работа спецслужб, проверяющих информацию о взрывоопасном предмете на борту самолета", — сказала она.

Как пишет издание Wiadomosci, некоторые самолеты могут быть перенаправлены в другой аэропорт из-за инцидента с рейсом Дубаи-Варшава.

В польской полиции отмечалось, что после аварийной посадки Boeing 777 все службы аэропорта работают на месте. Самолет проверяют на наличие взрывчатки.

#Warszawa. Lotnisko #Okecie wciąż zamknięte. Trwają rutynowe działania służb, которe otrzymały informacje, что на pokładzie Boeinga 777 из Dubaju jest ładunek wybuchowy. Pasażerowie samolotu opuszczają pokład. @wirtualnapolska pic.twitter.com/OQNR0jGQjA — Mateusz Czmiel (@MCzmiel) 21 апреля 2022

Напомним, в конце марта президентский самолет с Анджеем Дудой на борту, направлявшийся на встречу с американским президентом Джо Байденом, был вынужден вернуться в аэропорт имени Шопена по техническим причинам.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.