Boeing 777 совершил аварийную посадку в Польше из-за предполагаемой взрывчатки на борту самолета (видео)

Boeing 777, летевший из Дубая, совершил аварийную посадку в Варшаве. Причиной стало сообщение о вероятной взрывчатке на борту самолета.
Инцидент в аэропорту имени Шопена произошел в четверг вечером, 21 апреля, сообщают польские СМИ.
"Службы получили сообщение о том, что у Boeing 777 из Дубая есть взрывчатка", — сообщил журналист польского WP Матеуш Чмиль.
Представитель аэропорта имени Шопена сообщила, что аэропорт временно приостановил вылеты и посадки. "После приземления самолет был направлен в отдаленную часть аэропорта. В настоящее время идет работа спецслужб, проверяющих информацию о взрывоопасном предмете на борту самолета", — сказала она.
Как пишет издание Wiadomosci, некоторые самолеты могут быть перенаправлены в другой аэропорт из-за инцидента с рейсом Дубаи-Варшава.
В польской полиции отмечалось, что после аварийной посадки Boeing 777 все службы аэропорта работают на месте. Самолет проверяют на наличие взрывчатки.
#Warszawa. Lotnisko #Okecie wciąż zamknięte. Trwają rutynowe działania służb, которe otrzymały informacje, что на pokładzie Boeinga 777 из Dubaju jest ładunek wybuchowy. Pasażerowie samolotu opuszczają pokład. @wirtualnapolska pic.twitter.com/OQNR0jGQjA— Mateusz Czmiel (@MCzmiel) 21 апреля 2022
Напомним, в конце марта президентский самолет с Анджеем Дудой на борту, направлявшийся на встречу с американским президентом Джо Байденом, был вынужден вернуться в аэропорт имени Шопена по техническим причинам.
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