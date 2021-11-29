Boeing совершил аварийную посадку с охваченным пламенем двигателем — шокирующие кадры

Во время аварийной посадки никто на борту самолета не пострадал.

Рейс Ryanair, следовавший из Лондона в Болонью, совершил аварийную посадку в итальянском аэропорту. Пилотам удалось успешно посадить самолет с одним поврежденным двигателем.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, в самолет рейса FR1194, когда он приближался к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Маркони в Болонье около 23:30 , врезалась стая птиц. Некоторые цапли врезались в лобовое стекло самолета, забрызгав кровью и закрыв осмотр пилотам. Несколько птиц были засосаны в правый двигатель самолета, в результате чего он вышел из строя и взорвался пламенем из-под крыла. Пилотам чудом удалось успешно посадить самолет, несмотря на то, что правый двигатель был полностью уничтожен.

По данным местных СМИ, это был самолет Ryanair Boeing 737-800, выполнявший рейс FR1194 из лондонского аэропорта Станстед в Болонью.

В результате аварийной посадки никто на борту не пострадал.

Напомним, в Испании экстренно посадили самолет из-за угрозы взрыва на борту.