- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 591
- Время на прочтение
- 1 мин
Боевики атаковали детсад: десятки погибших
Боевики нанесли удары беспилотниками и артиллерией по детскому саду, городской больнице и правительственному зданию.
В Судане в результате серии атак группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF) на гражданскую инфраструктуру погибли по меньшей мере 114 человек, среди которых 46 детей.
Об этом сообщает BBC.
Боевики нанесли удары беспилотниками и артиллерией по детскому саду, городской больнице и правительственному зданию. Только в ходе этой атаки погиб 71 человек.
Из-за серьезных перебоев со связью в регионе получить точные данные о масштабах разрушений и количестве жертв крайне сложно. Существует вероятность, что реальное количество погибших значительно выше.
В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) резко осудили действия боевиков RSF. Представитель организации в Судане Шелдон Йетт назвал убийство детей в учебном заведении «ужасным нарушением прав детей».
Ранее сообщалось, что у берегов Греции затонула лодка с людьми. Много погибших.