Боевики атаковали детсад: десятки погибших

© Associated Press

Реклама

В Судане в результате серии атак группировки «Силы быстрого реагирования» (RSF) на гражданскую инфраструктуру погибли по меньшей мере 114 человек, среди которых 46 детей.

Об этом сообщает BBC.

Боевики нанесли удары беспилотниками и артиллерией по детскому саду, городской больнице и правительственному зданию. Только в ходе этой атаки погиб 71 человек.

Реклама

Из-за серьезных перебоев со связью в регионе получить точные данные о масштабах разрушений и количестве жертв крайне сложно. Существует вероятность, что реальное количество погибших значительно выше.

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) резко осудили действия боевиков RSF. Представитель организации в Судане Шелдон Йетт назвал убийство детей в учебном заведении «ужасным нарушением прав детей».

Ранее сообщалось, что у берегов Греции затонула лодка с людьми. Много погибших.