Боевики ХАМАС убили 12-летнюю фанатку Гарри Поттера, о которой писала Роулинг

В Израиле заявили о гибели 12-летней девочки, которую похитили боевики ХАМАС. Об этом похищении писала автор вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг.

Боевики ХАМАС убили 12-летнюю израильскую фанатку вселенной Гарри Поттера Ною Дан, о которой писала автор "Поттерианы" Джоан Роулинг.

Об этом говорится на официальной странице Израиля в социальной сети Х (предыдущее название Twitter).

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Девочка погибла вместе со своей бабушкой Кармелой от рук террористов.

"Мы с ужасом сообщаем, что тела Нои и ее бабушки Кармелы были обнаружены вчера. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", — говорится в сообщении.

По информации Daily Mail, 80-летняя женщина и ее внучка Ноя Дан, страдающая аутизмом, были среди без вести пропавших 7 октября, после нападения ХАМАС.

Фото девочки на обложке СМИ / Фото: Daily Mail

Ноя гостила у своей бабушки, когда попала в плен в кибуце Нир Оз, одной из нескольких израильских общин, расположенных лишь в милях от Газы, подвергшихся нападению ХАМАС 13 дней назад.

Мать Нои поделилась трагическим последним голосовым сообщением своей дочери, которое было отправлено, когда она пряталась в доме своей бабушки в Нир-Оге, а боевик ХАМАС рыскал поселением, ища жителей, чтобы похитить или убить.

"Мама, в дверь раздался сильный грохот, который меня испугал", — слышно, как Ноя говорит на иврите в голосовом сообщении, которое ее мать предоставила израильским СМИ.

"В бабушкином доме выбили все окна на входе. Потому что был очередной бум, там много разбитых окон. Мама… я боюсь".

Согласно израильским источникам новостей, их тела были найдены сожженными на границе Израиля и Газы. Еще трое членов этой семьи считаются пропавшими без вести.

Ранее об исчезновении девочки написала всемирно известная британская писательница и автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Она также опубликовала фотографию Нои с книгой писательницы на иврите и волшебной палочкой.

Ноя Дан/Фото Israel ישראל

"Похищение детей мерзко и абсолютно неоправданно. По понятным причинам эта фотография меня поразила. Пусть Ноя и все заложники, захваченные ХАМАС, скорее вернутся в безопасности к своим семьям", — написала Роулинг 16 октября в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС застрелили 90-летнюю израильтянку, пережившую Холокост.

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