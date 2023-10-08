Боевики ХАМАС убили звезду израильского футбола Лиора Асулина

Бывший нападающий тель-авивского "Хапоэля" праздновал на вечеринке возле границы с Сектором Газы свое 43-летие.

Среди погибших во время нападения боевиков ХАМАС на фестиваль под открытым небом на юге Израиля был бывший звездный нападающий футбольного клуба "Хаппоэль" из Тель-Авива Лиор Асулин.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление футбольного клуба.

"С большой грустью, после многих часов, когда его объявили пропавшим без вести, нам сообщили, что наш бывший игрок Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Реиме", — говорится в сообщении клуба "Хапоэль".

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Израильские СМИ уточнили, что экс-футболист уехал на рейв-вечеринку на этом фестивале, чтобы отпраздновать свой 43-й день рождения.

В своей профессиональной карьере Лиор Асулин забил 88 голов в чемпионате Израиля, а его крупнейшее спортивное достижение пришлось на время выступлений за клуб "Бней Сахнин", с которым он выиграл Кубок Израиля в 2004 году.

По информации волонтеров, во время нападения на музыкальный фестиваль, который проходил в нескольких километрах от границы с Сектором Газы, погибли по меньшей мере 250 человек. Именно столько убитых здесь было обнаружено.

Эта танцевальная вечеринка продолжалась всю ночь и проходила по случаю еврейского праздника Суккот. Но когда начало светать, послышались завывание сирен и взрывы ракет. Затем на территории, где проходил фестиваль, появились вооруженные люди, которые начали стрелять в толпу.

Напомним, именно на этом фестивале боевики ХАМАС захватили 20-летнюю гражданку Германии Шани Лук, развлекавшуюся здесь вместе с группой туристов. Впоследствии видео с ее изувечным телом появилось в Сети.

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