Боевики ХАМАС захватили гражданку Германии Шани Лук: над молодой женщиной жестоко издевались (видео)

После нападения палестинской боевой группировки ХАМАС на Израиль 7 октября в соцсетях распространили видео с телом обнаженной женщины, которую вооруженные люди возили по улицам города, издеваясь над ней. Жертвой боевиков, вероятно, была гражданка Германии Шани Лук, которая с группой туристов была на фестивале под открытым небом на юге Израиля, когда произошло нападение террористов. Мать женщины узнала ее по дредам и татуировке и умоляла через соцсети помочь найти ее дочь.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом преступлении боевиков ХАМАС.

Что было на видео

Видео молодой женщины с дредами на кузове пикапа, окруженной боевиками ХАМАСа, начало циркулировать в социальных сетях вскоре после нападения. На нем видна женщина, раздетая до нижнего белья, ее ноги согнуты под неестественными углами, а один из боевиков хватает ее за волосы. Также видно, как люди плюют на ее тело.

Лица женщины не видны, но ее характерные дреды и татуировки помогли семье идентифицировать ее как Шани Лук, сообщает Washington Post.

Жива ли теперь жертва боевиков, пока неизвестно.

Что происходило на фестивале

Шани Лук присутствовала на фестивале под открытым небом у кибуца Урим на юге Израиля — возле границы с сектором Газы. Эта танцевальная вечеринка продолжалась всю ночь и проходила по случаю еврейского праздника Суккот. Но когда начало светать, послышались завывание сирен и взрывы ракет.

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Затем на территории, где проходил фестиваль, появились вооруженные люди, которые начали стрелять в толпу, сообщает CNN. Посетители в панике убегали, рядом с беглецами падали на землю убитые люди.

На видео, распространяемом в социальных сетях, видно, как сотни участников бегут из своих автомобилей, бегут по пустому полю, а на заднем плане раздаются выстрелы.

Что говорила мать Шани Лук

Рикарда Лук, являющаяся матерью вероятной жертвы, поделилась видео, которое распространилось в социальных сетях, где она умоляла предоставить больше информации о том, что произошло с ее дочерью, которой около 20 лет и которая имеет двойное гражданство Германии и Израиля.

"Сегодня утром моя дочь Шани Лук, гражданка Германии, которая была с туристической группой на юге Израиля, была похищена палестинским ХАМАСом. Мне послали видео, на котором я четко вижу свою дочь без сознания в машине с палестинцами”, — сказала она.

Кто такая Шани Лук

В Instagram Шани Лук имеет 36 000 подписчиков. Она описывает себя как тату-мастера и парикмахера. Ее сообщения показывают, как она путешествует по миру, посещает фестивали и пишет о духовности.

Комментарии под ее фотографиями сейчас пестрят сообщениями о надежде, что она жива, осуждении войны и действий боевиков ХАМАС на видео.

"Однажды ты развлекаешься на фестивале, на следующий день весь мир наблюдает за твоим обездвиженным телом в пикапе в Интернете… страшно и жестоко", – говорится в одном из комментариев. "Мое единственное желание, чтобы те, кто это сделал, не остались безнаказанными", — пишет другой комментатор.

Напомним, в субботу, 7 октября, боевики палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа обстреляли юг и центральную часть Израиля ракетами. Отряды боевиков вошли к югу Израиля в результате неожиданного нападения.

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