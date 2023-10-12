Боевики ХАМАС застрелили 90-летнюю израильтянку, пережившую Холокост

Боевики ХАМАСа застрелили 90-летнюю израильтянку Джину Смятич, пережившую Холокост во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Тело пенсинерки было обнаружено в ее доме в кибуце Кисуфим, возле границы с Газой. По траектории выстрела предполагается, что террористы поставили ее на колени, а потом застрелили в затылок.

90-летняя Джина Смятич, пережившая Холокост, была убита боевиками ХАМАС / Фото: Ynetnews

"Десятки террористов проникли в дома, на улице они кричали:" ЦАХАЛ, ЦАХАЛ!", чтобы мы почувствовали себя в безопасности и вышли. Но большинство жителей поняло, что происходит что-то плохое", — рассказывает внук погибшей Шмулик Харель.

Эта трагедия в Израиле перекликается с такими же трагедиями в Украине. Так, 18 марта 2022 года в результате российского удара по жилому дому в Харькове погиб 96-летний Борис Романченко, переживший нацистские концлагеря Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен.

4 апреля 2022 года в Мариуполе в подвале своего дома умерла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая Холокост и немецкую оккупацию города во время Второй мировой войны. Она была активной членом еврейской общины Мариуполя.

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