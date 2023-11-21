Боевики ХАМАС заявили, что приближаются к "мирному соглашению" с Израилем — СМИ

Один из лидер террористической группировки ХАМАС Исмаил Гания заявил, что они якобы "приближаются" к соглашению о перемирии с Израилем.

Об этом сообщил помощник террориста, направивший заявление Reuters во вторник, 21 ноября.

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В заявлении отмечается, что так называемые "официальные лица ХАМАС близки к достижению соглашения о перемирии" с Израилем. Группа передала свой ответ катарским посредникам.

Западное издание приводит также заявление официального представителя ХАМАСа, который заявил, что переговоры сосредоточены на том, как долго продлится перемирие, договоренности о доставке помощи в Газу и обмене израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом, на палестинских заключенных в Израиле.

"Обе стороны уволят женщин и детей, а детали будут объявлены Катаром, который является посредником в переговорах", — цитируют его заявление.

Израиль пока не комментировал обнародованную боевиками информацию.

Напомним, ранее премьер-министр Катара сообщил, что для освобождения заложников ХАМАС осталось согласовать "несколько деталей".

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