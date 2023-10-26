Боевики ХАМАСа и Исламского джихада прошли подготовку в Иране — источники WSJ

Около 500 палестинских боевиков прошли специальный боевой инструктаж на иранских объектах еще в сентябре.

За несколько недель до нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября сотни боевиков этой палестинской исламистской группировки прошли специализированную боевую подготовку в Иране.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Обучение под руководством сил "Кудс"

"Около 500 боевиков из ХАМАСа и союзной группировки "Палестинский исламский джихад" приняли участие в сентябрьских учениях, которыми руководили офицеры сил "Кудс" (Корпус стражей исламской революции), подразделения зарубежных операций Корпуса стражей исламской".

По словам приближенных людей, на учениях также присутствовали высокопоставленные палестинские чиновники и иранский бригадный генерал Эсмаил Каани, руководитель сил Кудс.

Более 1400 человек, преимущественно гражданских, были убиты 7 октября боевиками ХАМАСа. Десятки других были похищены и увезены обратно в Газу, где их содержат в заложниках.

Нападающие ХАМАС использовали беспилотники, чтобы вывести из строя израильские наблюдательные посты и высокотехнологичное оборудование для наблюдения. Некоторые из них использовали парапланы, чтобы влететь в Израиль. Другие приехали на мотоциклах, обычно используемых иранскими военизированными группировками, но до 7 октября не использовались ХАМАСом.

Американские официальные лица заявили, что Иран регулярно тренирует боевиков в Иране и других странах, но у них нет никаких признаков массовых тренировок непосредственно перед атакой. Американские чиновники и люди, знакомые с разведданными, заявили, что у них нет информации, свидетельствующей о том, что Иран проводил тренировки специально для подготовки к событиям 7 октября.

Эскалация конфликта

В среду, 25 октября, израильские военные предоставили одни из самых резких комментариев о роли Ирана в оказании помощи ХАМАС и другой боевой группировке.

“До войны Иран непосредственно помогал ХАМАСу деньгами, обучением, оружием и технологическими ноу-хау, – сказал контр-адмирал Даниэль Хагари, главный военный спикер. – Даже сейчас Иран помогает ХАМАСу разведданными”.

После нападения ХАМАС Израиль провел масштабную воздушную кампанию, нанеся удары по тысячам целей в Газе, и готовится к наземной операции. Страна заявила, что ее цель — ликвидировать ХАМАС и положить конец его правлению в Газе.

Конфликт рискует перерасти в региональную конфронтацию с Ираном и поддерживаемой им сетью антиизраильских исламистских боевых группировок, которая распространяется от Йемена и Ирака до Сирии и Ливана. И США опрокинули войска, в том числе две авианосные боевые группы, в регион.

Израиль и США: разногласия во взглядах

Израиль и США пытаются подчеркнуть роль Ирана в поддержке ХАМАСа и других враждебных израильских группировок, в том числе ливанской шиитской боевой группы Хезболла, ведущей спорадические перестрелки с израильскими войсками на северной границе Израиля.

Однако США заявили, что не располагают доказательствами того, что Иран был непосредственно причастен к планированию или одобрению атак 7 октября.

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на высокопоставленных чиновников ХАМАС и Хезболла, сообщила, что силы "Кудс" помогли спланировать атаку и согласились с тем, что она может состояться, на встрече в Бейруте 2 октября с лидерами ХАМАС и Хезболлы. Советник сирийского правительства и европейский чиновник дали одинаковые свидетельства о причастности Ирана.

Эти показания о встрече 2 октября были обжалованы высокопоставленными американскими чиновниками и другими лицами, знакомыми с разведывательными данными, касающимися нападений.

Несколько американских чиновников заявили, что у Вашингтона есть "убедительные" разведывательные данные, указывающие на то, что иранские лидеры были удивлены нападением ХАМАСа.

“Имеющаяся информация не указывает на прямую связь с атаками ХАМАСа 7 октября со стороны Ирана. Опять же это то, что мы будем продолжать внимательно изучать”, — заявил на прошлой неделе представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Пат Райдер.

КИР, Хезболла и ХАМАС: тесный контакт

Представители ХАМАСа хвастались поддержкой Ирана после нападений.

"Хезболла и Иран поддержали нас оружием, опытом и технологиями", — сказал Халед Мешааль, высокопоставленный представитель ХАМАС в Дохе, в интервью телеканалу "Аль-Арабия".

По словам западных и египетских официальных лиц, когда 7 октября начались нападения, ХАМАС связался с представителями КСИР (Корпуса стражей Исламской революции) и Хезболлы за границей, чтобы сообщить им о начале атаки.

С тех пор КСИР, Хезболла, ХАМАС и другие ополченцы в регионе заявляют, что они находятся в тесном контакте для координации своих действий. По словам лидеров боевиков и советника КСИР, командующий силами Кудс Каани в последние дни находился в Ливане для консультаций с официальными представителями ХАМАСа и Хезболлы.

Роль КСИР

КСИР подчиняется непосредственно Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменее. Он действует независимо от избранного правительства Ирана и его обычных вооруженных сил, имеет свой военно-морской флот и бизнес-операции.

Иран уже давно обеспечивает подготовку боевиков по всему Ближнему Востоку, включая боевиков Газы, воюющих в Сирии афганских наемников, боевиков Хезболлы из Ливана, шиитских сил из Ирака и хуситов из Йемена, заявил Саид Голкар, эксперт КСИР из Университета.

“Такого рода операции очень тяжело провести без поддержки Хезболлы и КСИР. У ХАМАС нет такой возможности”, — сказал Голкар.

Норман Рул, возглавлявший американскую разведку по Ирану в 2008-2017 годах, сказал, что КСИР уже давно занимается подготовкой, финансированием и поддержкой группировок в регионе, но это не значит, что Иран руководил атаками 7 октября. "Ирану редко приходится привлекать свой персонал", — сказал он.

ХАМАС и неоднозначные отношения с Ираном

ХАМАС, исламистское ответвление суннитского движения "Братья-мусульмане", имеет неоднозначные отношения с Ираном, шиитской мусульманской теократией.

Революционная гвардия поддерживала ХАМАС, когда палестинская группировка стала важной боевой организацией, сражавшейся с Израилем в 1980-х годах, предоставляя оружие и финансирование, как ранее заявляли европейские и израильские официальные лица.

Отношения испортились примерно в 2012 году, когда ХАМАС принял сторону гражданской войны в Сирии против президента Башара аль-Асада, союзника Ирана. Исламская Республика прекратила финансирование ХАМАС.

В 2017 году Хамас заявил, что снова получает финансирование от Тегерана. На этом этапе КСИР расширил свою военную поддержку, обеспечив обучение и компоненты, которые позволили ХАМАС собрать собственные беспилотники и ракеты для нанесения ударов по Израилю.

Справка: Силы "Кудс" — одна из пяти ветвей иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), специализирующаяся на нетрадиционных средствах ведения войны и военных разведывательных операциях. Генерал армии США, участник войны в Ираке Стэнли Маккристал описывает силы Кудс как организацию, являющуюся аналогом сочетания ЦРУ и Объединенного командования специальных операций (JSOC) в США.

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