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Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
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Боевики "Исламского государства" взяли на себя ответственность за теракт на Филиппинах

Боевики "Исламского государства" (ИД) взяли на себя ответственность за смертоносный взрыв / Фото: dailymail.co.uk

Члены группировки взорвали бомбу.

Боевики "Исламского государства" (ИД) взяли на себя ответственность за смертоносный взрыв во время католической мессы на Филиппинах в воскресенье, 3 ноября, в результате которого погибли по меньшей мере четыре человека и еще 50 получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Нападение было совершено в университетской гимназии в Мараве, городе на юге страны, который в течение пяти месяцев в 2017 году был осажден исламистскими боевиками.

Группировка "Исламское государство", оказывающая влияние на юге страны, сообщила в Telegram, что его члены взорвали бомбу.

Ранее, перед заявлением "Исламского государства", президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший осудил "бессмысленные и отвратительные действия, совершенные иностранными террористами". Полиция и военные ужесточили охрану на юге страны и вокруг столицы Манилы.

В Риме Папа Римский Франциск во время своего воскресного обращения помолился за жертв и в отдельном письменном послании призвал "Христа, князя мира, дать всем силу отвлечься от насилия и победить зло добром".

Операции правоохранительных органов по привлечению к ответственности виновных в "террористической деятельности" будут "продолжаться без прекращения", заявил министр обороны Гилберто Теодоро.

На месте происшествия обнаружены обломки 16-мм миномета, сообщил на пресс-конференции высокопоставленный чиновник полиции Эммануэль Перальта.

Взрыв в столице провинции Ланао-дель-Сур Марави произошел после серии военных операций против местных группировок "Исламского государства" на юге Филиппин.

"Вполне возможно, что произошедшее сегодня утром было нападением в ответ", — сказал главнокомандующий вооруженными силами Ромео Браунер.

Исламская группировка "Мауте" (также известная как "Исламское государство Ланао") — действующая в мусульманских регионах Филиппин, захватила Марави в мае 2017 года, пытаясь сделать его "вилайетом" Юго-Восточной Азии — или губернаторством — для "Исламского государства".

В последующем пятимесячном сражении исламистские боевики и филиппинские войска убили более тысячи человек, в том числе гражданских.

"Мы однозначно осуждаем решительным образом этот бессмысленный и ужасный акт", — говорится в сообщении Университета штата Минданао.

Университет заявил, что приостанавливает занятия к дальнейшему сообщению.

Напомним, о завершении пятимесячных боев в южном городе Мараве (Филиппины, остров Минданао) между вооруженными силами и боевиками, верными "Исламскому государству" ("ИД") Филиппины объявили в 20217 году. Тогда филиппинская армия пыталась избавиться от повстанцев группировки Мауте, принадлежащих к боевикам "Исламского государства", в городе Марави.

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Дата публикации
Просмотры
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