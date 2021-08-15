Боевики на площади и белые флаги: "Талибан" захватил 25 столиц провинций в Афганистане

Боевики на площади и белые флаги: "Талибан" захватил 25 столиц провинций в Афганистане

Город второй день под контролем боевиков.

Боевики движения "Талибан" в захваченном несколько дней назад Калате, столице провинции Забул, вывесили белые флаги в городе.

Об этом сообщает корреспондент издания CNN.

Видеозаписи из города, расположенного на юго-востоке Афганистана, белые флаги развеваются в нескольких местах. Кроме того, на главной площади Калате заметны представители "Талибана". Таким образом "талибы" показывают, что контролируют город.

Следует заметить, что Калат стал 25-й столицей провинции, которая перешла к талибам. Это произошло в пятницу, 12 августа.

В воскресенье, 15 августа, боевики начали входить в столице Афганистана Кабула сразу со всех сторон. По словам чиновников, боевых действий не было. Боевики "Талибана" находятся в районах Калакан, Карабах и Пагман. Перед этим Талибан "захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. На утро воскресенья Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства.

Как сообщалось, представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана. По информации СМИ, сегодня правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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