Боевики напали на поезд: сотни людей в заложниках

На юго-западе Пакистана между двумя тоннелями в провинции Белуджистан боевики захватили в заложники более 450 пассажиров поезда Jaffar Express.

Об этом сообщили издания express.co.uk и Reuters.

По данным официальных лиц, во время нападения был ранен машинист, а нападавшие заявили об убийстве шести военных. Инцидент произошел между двумя тоннелями в провинции Белуджистан. Поезд Jaffar Express, перевозивший около 400 пассажиров в девяти вагонах, следовал из Кветты в Пешавар.

Ответственность за атаку взяла Армия освобождения Белуджистана (BLA). Они утверждают, что среди заложников есть представители сил безопасности. В то же время власти провинции и железнодорожные чиновники официально не подтвердили факт захвата.

Силы безопасности уже прибыли на место происшествия, а правительство предприняло чрезвычайные меры по урегулированию ситуации.

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