Боевики напали на школу с огнестрельным оружием и мачете: среди жертв – не менее 38 детей

Во время нападения боевики также подожгли общежитие.

На западе Уганды повстанцы, связанные с террористической группировкой "Исламское государство", убили в школе по меньшей мере 41 человека, из них – 38 детей.

Об этом сообщает АР.

Учебное заведение атаковали 16 июня Союзные демократические силы – угандийская группа, базирующаяся в Демократической Республике Конго (ДРК) и подчиняющаяся "Исламскому государству".

По данным властей Уганды, погиб 41 человек, из них 38 учеников школы, один охранник и два члена местной громады, которые были убиты на территории учебного заведения.

По информации военных, повстанцы похитили по меньшей мере шесть человек, бежавших через границу в Конго, они также подтвердили, что "преследуют врага, чтобы спасти похищенных людей в Конго".

По словам Селевеста Мапозе, мэра города Мпондве, боевики подожгли общежитие во время своего нападения, а также использовали холодное и огнестрельное оружие для убийств, в частности, мачете.

В нападении участвовало около пяти боевиков.

Джо Валусимби, официальный представитель президента Уганды сообщил, что некоторые из жертв "сгорели до неузнаваемости".

Напомним, в Греции наводнение обрушилось на второй по величине город – затоплены сотни домов.

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