Боевики открыли стрельбу в общественном бассейне – убиты семь человек, среди которых ребенок

Полиция пока не задержала вооруженных нападающих.

По меньшей мере, семь человек погибли, в том числе ребенок, в результате нападения боевиков на общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар в субботу, 15 апреля.

Об этом пишет CNN.

Вооруженные люди прибыли в бассейн и открыли огонь около 16:30 по местному времени, а затем повредили магазин и камеры видеонаблюдения перед бегством с места преступления.

Мексиканская армия и силы безопасности были направлены на поиски вооруженных лиц, совершивших теракт.

Кроме семи погибших, один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.

Пока никого не арестовывали, и власти говорят, что все еще выясняют мотивы.

Как пишет CNN, мексиканский штат Гуанахуато в последние годы потрясли жестокие войны между враждующими наркогруппировками.

Штат привлекателен для наркокартелей по той же причине, что и для автопроизводителей: сети дорог и железных дорог, ведущих прямо к границе США.

Напомним, шестилетний мальчик дважды выстрелил в учительницу, а до этого пытался задушить воспитательницу в детском саду.

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