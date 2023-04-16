Боевики открыли стрельбу в общественном бассейне – убиты семь человек, среди которых ребенок

Полиция пока не задержала вооруженных нападающих.
По меньшей мере, семь человек погибли, в том числе ребенок, в результате нападения боевиков на общественный бассейн в мексиканском городе Кортасар в субботу, 15 апреля.
Об этом пишет CNN.
Вооруженные люди прибыли в бассейн и открыли огонь около 16:30 по местному времени, а затем повредили магазин и камеры видеонаблюдения перед бегством с места преступления.
7 killed (including minor) в ходьбе на курорте в Ла Palma регионе Cortazar, Мексика #lapama #cortazar #mexico #shooting #news #breakingnews #breaking #mexiconews— Crime With Bobby (@crimewithbobby) 16 апреля 2023
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Мексиканская армия и силы безопасности были направлены на поиски вооруженных лиц, совершивших теракт.
Кроме семи погибших, один человек получил серьезные ранения и был доставлен в больницу.
Пока никого не арестовывали, и власти говорят, что все еще выясняют мотивы.
Как пишет CNN, мексиканский штат Гуанахуато в последние годы потрясли жестокие войны между враждующими наркогруппировками.
Штат привлекателен для наркокартелей по той же причине, что и для автопроизводителей: сети дорог и железных дорог, ведущих прямо к границе США.
Напомним, шестилетний мальчик дважды выстрелил в учительницу, а до этого пытался задушить воспитательницу в детском саду.
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