Боевики публично казнили 22-летнюю блогера

В Мали 22-летнюю блогера Мариам Сиссе похитили и казнили под открытым небом в городе Тонка.

Об этом сообщает SCMP.

Боевики заявили, что девушка якобы передавала военным данные об их позициях. Официальные структуры инцидент не комментировали публично.

Брат погибшей говорит, что девушка была убита на городской площади в Тонке джихадистами, которые обвинили ее в том, что она снимала их для малийской армии.

Сиссе вела популярный аккаунт в TikTok с около 90 тысяч подписчиков, где показывала повседневную жизнь Тонки — базары, дороги, очереди за горючим. Радикалы утверждают, что на видео можно было идентифицировать их маршруты и укрепления.

Основания для таких обвинений не обнародованы, доказательства стороны не предоставили.