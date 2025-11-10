ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
363
Время на прочтение
1 мин

Боевики публично казнили 22-летнюю блогера

Девушку обвинили в том, что она якобы передавала военным данные об их позициях.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Боевики

Боевики / © Associated Press

В Мали 22-летнюю блогера Мариам Сиссе похитили и казнили под открытым небом в городе Тонка.

Об этом сообщает SCMP.

Боевики заявили, что девушка якобы передавала военным данные об их позициях. Официальные структуры инцидент не комментировали публично.

Брат погибшей говорит, что девушка была убита на городской площади в Тонке джихадистами, которые обвинили ее в том, что она снимала их для малийской армии.

Сиссе вела популярный аккаунт в TikTok с около 90 тысяч подписчиков, где показывала повседневную жизнь Тонки — базары, дороги, очереди за горючим. Радикалы утверждают, что на видео можно было идентифицировать их маршруты и укрепления.

Основания для таких обвинений не обнародованы, доказательства стороны не предоставили.

Дата публикации
Количество просмотров
363
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie