Боевики совершили вооруженное нападение на элитный ресторан – девять погибших

Террористы ворвались в ресторан в столице Сомали.

В столице Сомали — Могадишо, вечером 9 июня, в результате нападения исламистских боевиков "Аль-Шабааб" на элитный ресторан погибли девять человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

По словам полиции, в популярном ресторане отеля Pearl Beach погибли шесть гражданских и три военных. Кроме того, врачи вывезли с места нападения 20 раненых.

"Силы безопасности спасли 84 гражданских лица, а судьба нападающих остается неизвестной", — говорится в заявлении правоохранителей.

Хусейн Мохамед, официант соседнего ресторана, сказал, что услышал взрыв, а затем стрельбу, когда началось нападение.

"Весь район был оцеплен силами безопасности", — сообщил он.

В ноябре 2022 года боевики "Аль-Шабааб" напали на другую гостиницу в Могадишо, также убив девять человек.

"Аль-Шабаб" контролировал огромную сомалийскую территорию, прежде чем был отвергнут контрнаступлениями правительственных сил с прошлого года. Однако боевики все еще имеют возможность наносить значительные удары по правительственным, коммерческим и военным объектам.

Напомним, на юге Сомали взрыв боеприпаса убил 25 детей.

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