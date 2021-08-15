Боевики "Талибана" окружили Кабул: как мир реагирует на ситуацию в Афганистане

Передача власти "мирным путем" может состояться уже 15 августа.

Боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана, что вызвало резкую международную реакцию. По сообщению Al-Arabiya, сегодня, 15 августа, может произойти передача власти.

ТСН.ua собрал международную реакцию на ситуацию в Афганистане.

Сейчас телеканал Al-Jazzera сообщает со ссылкой на министра внутренних дел Афганистана Абдулла Саттара Мирзаквали, что сейчас речь идет о "мирный переход власти" к переходному правительству с участием тилибив. "Афганский народ не должен беспокоиться ... Не будет нападения на город, и будет мирный переход власти к переходному правительству", — сказал он.

Известно, что президент страны Ашраф Гани со своей женой остаются в стране.

На следующей неделе парламент Великобритании отзывают из летних отпусков для обсуждения ситуации в Афганистане, сообщает Sky News. При этом эвакуация граждан королевства продолжается.

По данным двух источников CNN, знакомых с ситуацией, США эвакуируют из посольства в Кабуле весь персонал, включая высших чиновников. Это значительное ускорение процесса. Большинство дипломатов отправятся в аэропорт в Кабуле, а затем в США. По данным источников, небольшое количество основного персонала, включая ведущего американского дипломата в стране, пока остается в аэропорту Кабула. Это значит, что посольство США в Кабуле будет закрыто — по крайней мере до вторника.

Другое, что следует отметить, это то, что чиновники США в течение нескольких последних дней неоднократно говорили CNN о том, что США сейчас не имеют большой разведки на местах. Это одна из вещей, которая способствует принятию решения вернуть этих дипломатов домой, потому что они действительно не знают точной динамики происходящего.

Пакистан заявил о закрытии пограничного пункта Торхам с Афганистаном, когда там появились боевики.

В России заявили, что планируется экстренное заседание ООН по Афганистану. "Россия сотрудничает с другими странами по проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН по Афганистану, когда талибы установят контроль над всей территорией государства", — заявил российским информационным агентствам чиновник МИД Замер Кабулов.

Как сообщалось, 15 августа "Талибан" захватил стратегический город Джелалабад — пятый по величине. На утро воскресенья Кабул оставался единственным крупным город страны под контролем правительства. Накануне они взяли под контроль Мазари-э-Шариф — четвёртый по величине город Афганистана, в котором проживает более 427 тыс. Человек.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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