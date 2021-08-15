Боевики "Талибана" захватили один из крупнейших городов Афганистана и вторглись во дворец скандального генерала

Боевики "Талибана" захватили один из крупнейших городов Афганистана и вторглись во дворец скандального генерала

Мазари-э-Шариф — четвёртый по величине город Афганистана.

Боевики движения "Талибан" вторглись во дворец высшего афганского военачальника и союзника США в захваченном городе Мазари-э-Шариф.

Они отсняли видео своего пребывания во дворце, пишет Daily Mail.

Дом генерала Рашида Достума расположен в городе Мазари-э-Шариф на севере страны, боевики захватили 14 августа. К слову, это четвертый по величине город Афганистана, в котором проживает более 427 тыс. Человек.

На видео видно, как представители группировки "Талибана" отдыхают на дорогих мебели, а акож осматривают золотой чайный серв.

Следует заметить, что несколько дней назад генерал Абдул Рашид Дустум поклялся дать отпор движения "Талибан". "На этот раз я вас точно прикончу. Вы никуда не уйдете. Я превращу северный Афганистан в одно сплошное кладбище для талибов", — заявлял военачальник.

К слову, существуют сведения, что Дустум причастен к смерти сотен сторонников движения "Талибан", а также армейских дезертиров. С 2014 до 2020 года он был вице-президентом страны. Следует заметить, что 64-летний генерал начал службу в афганской армии еще в годы существования просоветской Демократической Республики Афганистан.

Как сообщалось, представители движения "Талибан" сейчас контролируют около 90% территории Афганистана. По информации СМИ, сегодня правительственные войска контролируют только Кабул и одноименную провинцию.

Между тем в ООН заявили, что ситуация в Афганистане выходит из-под контроля. Минимум 241 000 человек пришлось покинуть свои дома из-за боев. В стране переполнены больницы, начинает ощущаться нехватка еды и медикаментов, уничтожаются мосты, дороги, школы и больницы.

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