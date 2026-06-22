Боевой дрон со взрывчаткой нашли в Эстонии: что говорят в спецслужбах

В Эстонии в поле нашли боевой дрон со взрывчаткой / © felbert.livejournal.com

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В Эстонии в сельской общине Риуге местный житель обнаружил в поле беспилотник со взрывчаткой. Дрон предположительно упал во время украинской атаки по объектам в России в начале июня.

Об этом сообщил руководитель управления безопасности Эстонии Харрис Пуусепп в комментарии ERR.

По его словам, информация о находке поступила вечером 10 июня. Местный житель обнаружил дрон, когда пришел косить траву.

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«Когда мужчина пошел косить траву, он увидел в высокой траве дрон. Также на дереве были обломки беспилотника, поэтому он, вероятно, упал оттуда», — рассказал Пуусепп.

Эстонские службы предполагают, что найденный беспилотник может быть одним из тех, кто 3 июня зафиксировал радары Воздушных сил. Тогда из-за возможной угрозы в воздух поднимали истребители, однако дальнейшего подтверждения относительно дрона не последовало.

По словам Пуусеппа, радиолокационное изображение возможного беспилотника исчезло именно вблизи места, где впоследствии обнаружили обломки. Чиновник подтвердил, что к дрону было прикреплено взрывное устройство весом почти 5 кг.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инциденты с залетом украинских дронов в Эстонию. Там сообщили, что Россия продолжает специально перенаправлять украинские беспилотники в сторону стран Балтии.

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