"Боевой лебедь" для разведчиков: что известно о новом дроне Kaczka (фото)

Новый дрон Kaczka Фото PortalMilitarny.pl

На выставке вооружения MSPO 2025 в польском городе Кельце Военный университет сухопутных войск Польши представил необычную разработку — беспилотный амфибийный аппарат Kaczka («Утка»). Дрон, выполненный в виде лебедя, предназначен для скрытой разведки и поражения целей.

Об этом пишет PortalMilitarny.pl.

Что известно о «боевом лебеде» — технические особенности

Внешний вид беспилотника необычен: он является технической платформой в форме коробки, на которой закреплен макет белого лебедя. На голове «птица» установлена камера, позволяющая вести разведку.

По информации разработчиков, Kaczka может нести полезную нагрузку до 10 килограммов, что позволяет использовать ее для транспортировки взрывчатки. Управление дроном осуществляется дистанционно.

Вопросы целесообразности и преимущества маскировки

Издание Defence Express отмечает, что стоимость такого аппарата, вероятно, будет значительно выше, чем у обычных FPV-дронов с подобными возможностями. Это ставит под вопрос целесообразность его массового производства.

Однако эксперты подчеркивают, что ключевым преимуществом Kaczka является маскировка. Скрытая разведка, особенно во время специальных операций, является одним из приоритетных направлений развития современных беспилотников. Маскируясь под птицу, дрон может незаметно работать в местах, где обычные беспилотники сразу будут обнаружены.

