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Боевые действия в Судане: регулярная армия и спецназовцы согласились временно прекратить огонь

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Боевые действия в Судане: регулярная армия и спецназовцы согласились временно прекратить огонь

В Судане временно ввели режим прекращения огня / Фото: reuters.com

Соединенные Штаты пытаются помочь урегулировать конфликт.

В Судане на три дня ввели режим прекращения огня. Регулярная армия страны и противостоящие ей спецназовцы RSF согласились временно прекратить боевые действия.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Чтобы поддержать долгосрочное прекращение боевых действий, Соединенные Штаты будут контактировать с региональными и международными партнерами, а также суданскими гражданскими заинтересованными сторонами в создании комитета по наблюдению за переговорами, заключением и внедрением окончательного прекращения боевых действий", — заявил Блинкен.

Что известно о боевых действиях в Судане

15 апреля в Судане произошла третья попытка государственного переворота за последние четыре года. Против армии страны восстала парамилитарная группировка, разкормленная Россией.

За несколько дней количество погибших достигло 185 человек, раненых — 1,8 тысяч человек. Жертв может быть гораздо больше, ведь на улицах зафиксировали много тел, которые из-за боевых действий не могли убрать.

После обострения конфликта и напряженных переговоров с США суданские силовики согласились на сутки прекратить огонь ради гуманитарной паузы.

Однако впоследствии конфликт вспыхнул с новой силой, из-за чего некоторые ведущие государства мира эвакуировали своих дипломатами из Судана.

Обострение в Судане: под прикрытием спецназа началась срочная эвакуация дипломатов

Обострение в Судане: под прикрытием спецназа началась срочная эвакуация дипломатов

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Дата публикации
Просмотры
18
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