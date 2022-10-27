Китайские ученые вживили в голову голубя чип на солнечной батарее, благодаря которому удалось дистанционно управлять полетом животного с точностью 80-90% в течение двух часов.

Исследователи говорят, что добились прорыва в глобальной гонке робототехники животных, а технология потенциально может использоваться в некоторых военных целях.

South China Morning Post.

В ходе экспериментов солнечную панель размером примерно в половину экрана смартфона прикрепили к спине голубя, чтобы питать контрольное устройство для управления мозгом на его голове. На определенные части мозга животного воздействовали слабым током, чтобы подчинить его волю и управлять полетом, отправляя радиосигналы.

Эксперименты с пятью голубями показали, что птицы могут выполнять простые команды, такие как поворот направо или налево с большой точностью. Исследователи говорят, что птицы иногда не реагировали из-за усталости или сильных, неожиданных отвлечений в открытой среде.

Производительность устройства можно улучшить за счет использования искусственного интеллекта, чтобы снизить нагрузку на сбор данных и вычисления, считают ученые. Лучшие солнечные панели также повысят скорость превращения солнечного света в электричество.

Напомним, в российском Белгороде из-за мифов пропаганды об "американских биологических лабораториях", где заражают птиц, местные жители массово травили голубей. Кучи мертвых животных лежали прямо посреди улиц.

Вся правда об украинских биолабораториях: основные фейки Кремля

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