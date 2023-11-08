Боевые патроны и шумовая граната в рюкзаке: в аэропорту Варшавы задержали украинца

Мужчине из Украины грозит до 8 лет лишения свободы.

В Польше в столичном аэропорту "Модлин" правоохранители задержали 25-летнего украинца. В его рюкзаке обнаружили боевые патроны и шумовую гранату.

Об этом сообщили в пресс-службе Надвислянского отдела Пограничной службы Польши.

Мужчину задержали во время проверки ручной клади, когда он должен был вылетать из аэропорта в городе Новый Двор Мазовецкий в Малагу.

"Офицеры Группы безопасности полетов получили информацию об обнаружении 15 боевых патронов и макета учебной гранаты в ручной клади 25-летнего украинца без соответствующих разрешительных документов на хранение и вывоз боеприпасов", — говорится в сообщении.

Согласно ст. 263 параграфа 2 Уголовного кодекса Польши, украинца задержали и допросили. По информации правоохранителей, во время разговора с пограничниками он объяснил, что ехал из Украины, а рюкзак с содержанием одолжил у товарища, не подозревая, что внутри находятся опасные предметы.

Теперь мужчину доставят в окружную прокуратуру города Новый Двор Мазовецкий "для дальнейшего рассмотрения дела".

Наказание за хранение оружия или боеприпасов без соответствующего разрешения карается в Польше строго — это лишение свободы от 6 месяцев до 8 лет.

Напомним, из-за забастовки перевозчиков в Польше движение на границах затруднено.

В частности, через Краковец, Рава-Русская и Ягодин лучше не ехать.

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