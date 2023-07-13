Богатая старость: в Польше женщина получает почти 290 тысяч грн пенсии, но есть нюанс

В Польше женщине насчитали 31 тысячу злотых (около 290 тысяч грн) пенсии, однако есть нюанс — на отдых она вышла в возрасте 81 года.

Об этом пишет eska.pl.

В Польше пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако, работая дольше, можно рассчитывать на более высокую пенсию. Примером является пенсионерка из Быдгоща.

Женщина вышла на пенсию в возрасте 81 года и 2 месяца. Сейчас она получает пенсию около 31 000 злотых в месяц. Все благодаря тому, что по достижении пенсионного возраста она платила дополнительные взносы, которые затем прошли валоризацию. Кроме того, в расчет было принято меньшее количество месяцев пенсионного стажа.

Однако по итогам 2022 года самым богатым пенсионером в Польше оказался мужчина, который получает 43 тысячи злотых (более 400 тысяч грн). Он вышел на пенсию в возрасте 86 лет, проработав 62 года и 5 месяцев. Он не брал ни одного больничного и не имеет периодов, не относящихся к страховому стажу.

По данным польского издания, в Польше на высшую пенсию могут рассчитывать те, кто дольше проработал и имеет большой стаж. Средняя пенсия в Польше – 2869 злотых (26 748 грн).

Напомним, в Польше на границе задержали гражданку Украины, которая пыталась контрабандой ввести человеческие волосы, стоимостью 95 тысяч злотых (около 873 тысяч гривен).

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